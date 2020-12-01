Китайський місячний зонд почав повернення на Землю

Модуль китайської автоматичної станції "Чан'е-5" зі зразками місячного ґрунту злетів з поверхні Місяця, повідомило у четвер, 3 грудня, Національне космічне управління Китаю (CNSA).

Раніше в четвер посадковий модуль станції завершив забір ґрунту на Місяці і запакував його в контейнери для відправки на Землю. Успішно пробуривши місячний ґрунт, він витягнув зразки геологічної породи з глибини двох метрів, а потім за допомогою руки-маніпулятора зібрав також зразки ґрунту з поверхні природного супутника Землі, передає агентство "Інтерфакс".

Як повідомляло китайське космічне агентство, у вівторок, 1 грудня, посадковий модуль зі злітним зондом сів у районі піку Рюмкера в Океані Бур у західній частині видимої сторони Місяця.

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У рамках місії після посадки на Місяць модуль мав зібрати майже два кілограми геологічної породи та повернути її на Землю. На операцію зі збору ґрунту було відведено 48 годин.

Зонд "Чан'е-5", що складається з посадкового модуля зі злітним апаратом і орбітального модуля з апаратом, що повертається на Землю, був запущений ракетою-носієм "Чанчжен-5" ("Великий похід-5") 23 листопада. У понеділок, 30 листопада, комплекс посадкового модуля із вбудованим злітним апаратом відокремився від станції, виведеної на кругову навколомісячну орбіту Місяця висотою 200 кілометрів.

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Посадка апарату, що спускається з капсулою на Землю, планується 16-17 грудня на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія. У разі успіху місії Китай стане третьою країною в світі після СРСР та США, яка зуміла доставити місячний реголіт на Землю, і першою, яка реалізувала такий проєкт із 1976 року.

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