Китайський зонд успішно сів на Місяці

Посадковий модуль китайської автоматичної станції "Чан'е-5" здійснив примісячення в Океані Бур. Його місія - зібрати та доправити на Землю зразки ґрунту.
Центр управління космічними польотами в Пекіні
Посадковий модуль китайської автоматичної станції "Чан'е-5", який вперше за 44 роки має забрати з Місяця зразки ґрунту та доставити його на Землю, у вівторок, 1 грудня, здійснив успішне м'яке примісячення, повідомило Китайське державне космічне управління (CNSA).
За його даними, зонд сів у районі піку Рюмкера в Океані Бур у західній частині видимої сторони Місяця. У рамках місії після посадки на Місяць модуль має зібрати майже два кілограми геологічної породи та повернути її на Землю. На операцію зі збору ґрунту відведено 48 годин. Тим часом орбітальний модуль станції з апаратом, що повертається на Землю, перебуває в готовності до стикування зі злітним апаратом, який передасть йому капсулу з ґрунтом.
Як повідомляло китайське космічне агентство, у понеділок, 30 листопада, комплекс посадкового модуля із вбудованим злітним апаратом відокремився від станції, виведеної на кругову навколомісячну орбіту Місяця висотою 200 кілометрів. Зонд "Чан'е-5" був запущений ракетою-носієм "Чанчжен-5" ("Великий похід-5") 23 листопада.
Китайська автоматична станція вагою майже 8,2 тонн складається з чотирьох модулів, зокрема, призначених для посадки на Місяць, буріння поверхні на глибину до двох метрів та вилучення ґрунту, злітного модуля, що стартує з капсулою із вантажем із її поверхні для автоматичної стиковки з орбітальним модулем, який, забравши капсулу, потім вирушить до Землі. Посадка апарату, що спускається з капсулою на Землю, планується 16-17 грудня на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія.
У разі успіху місії Китай стане третьою країною в світі після Росії та США, яка зуміла доставити місячний реголіт на Землю, і першою, яка реалізувала такий проєкт із 1976 року.
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