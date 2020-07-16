 Китайський зонд успішно сів на Місяці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Китайський зонд успішно сів на Місяці

Посадковий модуль китайської автоматичної станції "Чан'е-5" здійснив примісячення в Океані Бур. Його місія - зібрати та доправити на Землю зразки ґрунту.

Центр управління космічними польотами в Пекіні

Центр управління космічними польотами в Пекіні

Посадковий модуль китайської автоматичної станції "Чан'е-5", який вперше за 44 роки має забрати з Місяця зразки ґрунту та доставити його на Землю, у вівторок, 1 грудня, здійснив успішне м'яке примісячення, повідомило Китайське державне космічне управління (CNSA).

За його даними, зонд сів у районі піку Рюмкера в Океані Бур у західній частині видимої сторони Місяця. У рамках місії після посадки на Місяць модуль має зібрати майже два кілограми геологічної породи та повернути її на Землю. На операцію зі збору ґрунту відведено 48 годин. Тим часом орбітальний модуль станції з апаратом, що повертається на Землю, перебуває в готовності до стикування зі злітним апаратом, який передасть йому капсулу з ґрунтом.

Читайте також: На видимій з Землі частині Місяця вперше виявлені сліди води

Як повідомляло китайське космічне агентство, у понеділок, 30 листопада, комплекс посадкового модуля із вбудованим злітним апаратом відокремився від станції, виведеної на кругову навколомісячну орбіту Місяця висотою 200 кілометрів. Зонд "Чан'е-5" був запущений ракетою-носієм "Чанчжен-5" ("Великий похід-5") 23 листопада.

Китайська автоматична станція вагою майже 8,2 тонн складається з чотирьох модулів, зокрема, призначених для посадки на Місяць, буріння поверхні на глибину до двох метрів та вилучення ґрунту, злітного модуля, що стартує з капсулою із вантажем із її поверхні для автоматичної стиковки з орбітальним модулем, який, забравши капсулу, потім вирушить до Землі. Посадка апарату, що спускається з капсулою на Землю, планується 16-17 грудня на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія.

У разі успіху місії Китай стане третьою країною в світі після Росії та США, яка зуміла доставити місячний реголіт на Землю, і першою, яка реалізувала такий проєкт із 1976 року.

  • Полярне сяйво у Лапландії

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Полярне сяйво у Лапландії

    Цей знімок фотограф Том Арчер зробив за температури повітря мінус 35 градусів Цельсія у Лапландії на півночі Фінляндії. Під час своєї поїздки тими краями він знайшов це самотнє дерево, яке й використав як мотив для своєї фотографії. Спочатку небо було затягнуте хмарами, але згодом випогодилося й очам фотографа відкрилося це полярне сяйво.

  • Космічне пекло, фото Пітера Ворда

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Космічне пекло

    Цей знімок планетарної туманності був згодом таким чином опрацьований, що космос на ньому виглядає величезним вогняним м'ячом. Тим самим фотограф Пітер Ворд хотів нагадати про катастрофічні лісові пожежі в Австралії, у яких у 2019-2020 роках було знищено понад 12 мільйонів гектарів рослинності і безліч тварин.

  • Галактика Андромеди - зовсім поруч

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Галактика Андромеди - зовсім поруч

    На цій фотографії французького фотографа Ніколя Лефодо - галактика Андромеди, віддалена від Землі на понад два мільйони світлових років. Розмиті краї на фотографії створюють ілюзію близькості - і далекі зорі здаються дрібними пилинками. У вересні 2020 року цей знімок француза переміг на конкурсі фотографів-астрономів і приніс йому винагороду у 10 тисяч фунтів стерлінгів.

  • Дельфін у космосі

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Дельфін у космосі

    Цей космічний мотив, знятий фотографом Коннором Матерном, дуже нагадує голову дельфіна. Але насправді на знімку зображена газова хмара, яка оточує зірку світло-блакитного кольору, що розташована у центрі фотографії. Для того, щоб зробити цей неймовірний кадр, була застосована фотоекспозиція у цілих 33 години!

  • Полярне сяйво

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Кольорова вистава у Фінляндії

    Фінляндія відома своїм полярним сяйвом. А природний феномен, який зображений на цій фотографії, відомий як "зелена леді" - дехто бачить у зеленому сяйві силует жінки у чарівному вбранні, яке сяє зеленим, блакитним й рожевим кольорами.

  • Нескінченний розмір Всесвіту

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Нескінченний розмір Всесвіту

    Польський фотограф Лукаш Суйка 31 жовтня 2019 року упіймав у кадр Юпітер та Місяць у незвичному ракурсі. Космічні тіла у цей день вишукувалися таким чином, що їх можна було сфотографувати так, коли Юпітер перебуває на передньому плані, а Місяць - виглядає маленькою кулькою на задньому тлі. Для здійснення цього фото знадобилася надзвичайна технічна точність і трохи фортуни.

  • Сонце під лупою

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Сонце під лупою

    На цій світлині фотографки Александри Харт Сонце зображене ніби під лупою. Частинки, які на фото здаються зовсім маленькими, насправді мають діаметр у тисячу кілометрів і постійно перебувають у русі. Щоб зробити цю неймовірну фотографію, було використано фотоекспозицію у 8.431 мілісекунди.

  • Полярне небо як полотно

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Полярне небо як полотно

    Багато років фотограф Томас Каст "полює" за полярними перламутровими хмарами. Це - достатньо рідкісне природнє явище у нижній стратосфері, яке спостерігається при аномально низьких температурах переважно у полярних широтах. Зрештою Касту вдалося відзняти ці хмари у Лапландії на півночі Фінляндії. У процесі зйомок хмари змінювали форму і колір - ніби хтось малював на небі.

  • Зоряне небо над пустелею

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Зоряне небо над пустелею

    Цей вражаючий знімок Чумацького шляху був зроблений у пустелі Ваді-Рам в Йорданії. Його автор - фотограф Штефан Ліберманн, який провів у цих безкрайніх пустельних ландшафтах три дні.

  • Лазерні технології у Всесвіті

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Лазерні технології у Всесвіті

    Хоча цей знімок і виглядає ніби кадр з фантастичного фільму, але він не має нічого спільного з кіносагою "Зоряні війни". На фотографії зображені чотири лазерні промені, які спрямовані у напрямку галактик Магелланові Хмари. Завдяки цим лазерам створюються штучні "зірки", які використовуються для спостереження за турбулентністю в атмосфері Землі та її коригування.

    Автор: Марія Йон Санчес


DW.COM

Китай запустив зонд на темний бік Місяця

Китай відправив до Місяця зонд Chang'e-4. Він стане першим у світі космічним апаратом, що сяде на темному боці Місяця.  

Також за темою

NASA Programm Artemis

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (відео) 16.07.2020

У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків до США та ЄС, ці проєкти продовжують розвиватися.

Ansicht des Planeten Mars

Освоєння Марсу: навіщо летять на Червону планету місії США, Китаю та ОАЕ 14.07.2020

До осені 2020 року на Марс вирушать місії одразу з трьох країн: США, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. DW розповідає про мету, технічні деталі та відмінності проєктів.

ESA - Satellitenbild Sentinel-1B

Зоряні війни: Європа боїться залишитися беззахисною в космосі 23.01.2020

Поки Європа розвивала цивільні системи в космосі, великі країни не забували і про військову складову. Тепер у ЄС замислилися про оборону в космосі, але поки лише знають, що робити з космічним сміттям.

Реклама

Докладно

Підприємці протестують під Верховною Радою

Підприємці вирішили не йти з-під Верховної Ради

Велелюдний протест підприємців заблокував урядовий квартал Києва.  

Засідання ВР

ВР відтермінувала касові апарати для ФОПів

Реєстратори розрахункових операцій мають застосовуватимуться ФОПами з 2022 року, вирішили депутати ВР.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  