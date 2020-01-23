Китай відправив зонд на Місяць, щоб взяти зразки порід

Китай відправив на Місяць безпілотний космічний корабель. Ракета-носій Chang'e-5 стартувала з космодрому Веньчань на південно-китайському острові Хайнань у вівторок, 24 листопада, за місцевим часом.

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Очікується, що китайський зонд зробить посадку на Місяці 29 листопада. Він пробуде там одну місячну добу, яка прирівнюється до 14 земних днів. За цей час мають бути зібрані два кілограми зразків породи Місяця з отворів глибиною до двох метрів.

Зразки відберуть у найбільшому місячному морі (рівнина на Місяці, вкрита темною застиглою лавою. - Ред.) "Океан бур". Воно сформувалося 1,2 мільйона років тому і вважається порівняно молодим в історії Місяця. Цей його район раніше ще не досліджувався, зазначає інформагентство dpa.

Місія має допомогти вченим дізнатися про походження Місяця, його формування та вулканічну активність на його поверхні, повідомляє AFP. Місячні породи, зібрані раніше США та Радянським Союзом, значно старші - їм 3,1 мільйона та 4,4 мільйона років відповідно.

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Потім апарат зі зразками місячних порід має повернутися на Землю в капсулі, запрограмованій для посадки у північнокитайському регіоні Внутрішня Монголія на початку грудня, повідомляє американське космічне агентство NASA.

Місія є технічно складною і має кілька нововведень, яких не було під час попередніх спроб збирати місячні породи, розповів Джонатан Макдауелл, астроном у Гарвардсько-Смітсонівському центрі астрофізики. За його словами, до цього США ще ніколи не використовували роботів для взяття проб на Місяці. А радянська місія, додав астроном, могла приземлятися лише у певних обмежених місцях.

Місія зонду Chang'e-5 є лише однією серед безлічі амбітних цілей Пекіна у космічній сфері. Китай також хоче створити надпотужну ракету, здатну доставляти більше вантажу, ніж NASA та приватна ракетна компанія SpaceX. Крім того Пекін хоче мати базу на Місяці, космічну станцію, на якій би постійно перебував екіпаж, та марсохід.

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