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Астероїд

Астероїд - небесне тіло. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "астероїд".

Астероїд представляє собою відносно невелике небесне тіло Сонячної системи. Астероїди є більшими за метеорити, але меншими, ніж карликові планети. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда

Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда 24.11.2021

Жоден з астероїдів не прямує до Землі, однак NASA готується до такого сценарію і запустило дрон, який має врізатись в астероїд та змінити його орбіту.

Космічний апарат Lucy вийшов на міжпланетну траекторію - NASA

Космічний апарат Lucy вийшов на міжпланетну траекторію - NASA 16.10.2021

Американський космічний апарат вивчатиме дві групи Троянських астероїдів, які можуть надати дані про початковий період формування та еволюцію планет Сонячної системи.
Зонд Хаябуса-2 зібрав з астероїда Рюгу більше матеріалів, ніж очікувалося

Зонд "Хаябуса-2" зібрав з астероїда Рюгу більше матеріалів, ніж очікувалося 15.12.2020

Японські вчені повідомили, що місія космічного зонду "Хаябуса-2" виявилася більш вдалою, ніж очікувалося. Він зібрав чимало частинок газу та ґрунту з астероїда Рюгу.
Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020)

Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020) 21.10.2020

У NASA святкують успіх операції, проведеної за 320 млн км від Землі. Космічний зонд OSIRIS-REx взяв зразки пилу і ґрунту з поверхні астероїда Бенну. Дивіться, як це відбувалося.

Зонд НАСА уперше долетів на "край світу" (02.01.2019) 02.01.2019

Ще ніколи космічний апарат із Землі не залітав так далеко в космос. Зонд НАСА New Horizons пролетів повз астероїд, що за 6,5 млрд кілометрів від нашої планети.

Зонд NASA здійснює історичний проліт повз найвіддаленіше тіло Сонячної системи

Зонд NASA здійснює історичний проліт повз найвіддаленіше тіло Сонячної системи 01.01.2019

Космічний зонд NASA наблизився до найбільш віддаленої ділянки Сонячної системи. Перший сигнал з зонду на Землю очікується незабаром.
Зонд OSIRIS-REx вийшов на орбіту астероїда Бенну

Зонд OSIRIS-REx вийшов на орбіту астероїда Бенну 03.12.2018

Космічний зонд NASA OSIRIS-Rex після двох років польоту вийшов на орбіту астероїда Бенну. Згодом він має взяти проби поверхні астероїда і доправити їх на Землю.
Астрономи вперше виявили в Сонячній системі астероїд з глибин космосу

Астрономи вперше виявили в Сонячній системі астероїд з глибин космосу 21.05.2018

Виявлене небесне тіло, котре охрестили номером 2015 BZ509, перебуває поблизу орбіти Юпітера, але рухається у зворотному від майже всіх тіл Сонячної системи напрямку.

Астероїд промчиться повз Землю (12.10.2017) 12.10.2017

Астероїд 2012 TC4 промчиться дуже близько від Землі 12 жовтня. Науковці запевняють, що цього разу небезпеки немає. Але чи можна запобігти зіткненню в майбутньому?

Німецькі вчені з'ясували головну причину вимирання динозаврів (27.01.2017) 27.01.2017

Динозаври вимерли через холод та темряву після зіткнення великого астероїда з Землею. Вчені Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін змоделювали умови, які виникли унаслідок удару небесного тіла.

NASA відправила до небезпечного астероїда космічний зонд Osiris Rex (09.09.2016) 09.09.2016

NASA здійснило успішний запуск ракетоносія із космічним зондом на борту, аби доставити його до астероїда Бенну і взяти проби з поверхні. Астероїд вважають потенційно найбільш небезпечним об'єктом для Землі.

NASA доставить на Землю перший в історії зразок астероїда (18.08.2016) 18.08.2016

Перший в історії зразок астероїда, отриманий місією OSIRIS-Rex, доставлять на Землю у вересні 2023 року, повідомили в NASA. Астероїд Бенну потенційно найнебезпечніший для Землі через можливість зіткнення.
Зонд НАСА на шляху до нових обріїв

Зонд НАСА на шляху до нових обріїв 14.07.2015

Уже дев'ять років зонд New Horizons подорожує Сонячною системою. Він відвідав астероїд і планету Юпітер. 14 липня зонд максимально наблизився до своєї головної цілі - карликової планети Плутон та її супутників.
Космічний експерт: Ми всі були здивовані!

Космічний експерт: "Ми всі були здивовані!" 16.02.2013

Представник Європейської космічної агенції (ESA) в Дармштадті, професор Гайнер Клінкрад коментує дивний збіг у часі зближення Землі з астероїдом та метеоритного дощу над Росією.
Земля ледь розминулася з астероїдом

Земля ледь розминулася з астероїдом 28.06.2011

Великий астероїд діаметром у 20 метрів промчав у понеділок зовсім поруч із землею. Хоча найгірші прогнози не справдилися, вчені з’ясовують, чи не завдав він шкоди супутникам на орбіті.
Учені планують експедицію на астероїд, що загрожує Землі

Учені планують експедицію на астероїд, що загрожує Землі 14.02.2010

Астероїд Апофіс рухається по еліпсоїдній орбіті навколо сонця і поступово наближається до Землі. Не виключено, що він може впасти на планету. Щоб цього не сталося, вчені планують експедицію на космічний об’єкт.