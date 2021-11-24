Астероїд - небесне тіло. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "астероїд".

Астероїд представляє собою відносно невелике небесне тіло Сонячної системи. Астероїди є більшими за метеорити, але меншими, ніж карликові планети. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.