Китайський зонд доставив на Землю зразки ґрунту з Місяця

Капсула, скинута з апарата китайського міжпланетного зонда "Чан'є-5" із зразками місячного грунту, в середу, 16 грудня, здійснила успішну посадку на території автономного району Внутрішня Монголія на півночі Китаю, повідомило Національне космічне управління КНР (CNSA). Посадка капсули після входження в атмосферу Землі була здійснена за допомогою парашутної системи.

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Зонд "Чан'є-5", що складався з посадкового модуля із злітним апаратом і орбітального модуля з апаратом, що повертається на Землю, був запущений ракетою-носієм "Чанчжен-5" ("Великий похід-5") 23 листопада.

Перша країна, яка реалізувала проєкт з 1976 року

Як повідомляло китайське космічне агентство, посадковий модуль зі злітним апаратом китайської станції зробив успішне м'яке примісячення 1 грудня в районі піка Рюмкера в Океані Бур у західній частині видимого боку Місяця. 2 грудня посадочний модуль станції, успішно пробуривши ґрунт Місяця, витягнув зразки геологічної породи з глибини двох метрів, а потім 3 грудня за допомогою руки-маніпулятора зібрав також зразки ґрунту з поверхні природного супутника Землі. В рамках місії модуль зібрав близько двох кілограмів геологічної породи. Перед стартом злітного апарату з посадкового модуля на Місяці був встановлений китайський прапор.

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Графічне зображення зонду "Чан'є-5" на Місяці

6 грудня злітний апарат китайської автоматичної станції "Чан'є-5" з пробами ґрунту Місяця успішно зістикувався на орбіті Місяця з орбітальним модулем і передав контейнер зі зразками ґрунту апаратом, що повертається на Землю. Через шість днів апарат, що повертається в зв'язці з орбітальним модулем зробив на орбіті Місяця маневри для виходу на перехідну орбіту Місяць-Земля. Потім було проведено ще два коригування траєкторії польоту до Землі. Перед скиданням капсули апарат відокремився від орбітального модуля на відстані п'яти тисяч кілометрів від Землі.

Китай став третьою країною в світі після СРСР та США, яка зуміла доставити місячний ґрунт на Землю, і першою реалізувала такий проєкт з 1976 року.