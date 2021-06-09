Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України

Наприкінці травня стало відомо, що український супутник "Січ-2-30" виводитиме на орбіту ракетоносій Falcon-9 американської компанії SpaceX. DW розпитала віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського щодо стану та перспектив українсько-американської співпраці в ракетно-космічній сфері.

DW: Наскільки тепер залежна українська ракетно-космічна галузь, що переживає не найкращі часи через втрату російського ринку, від американських замовлень?

Олег Уруський: Втрата російського ринку справді негативно позначилася на експортній складовій космічної галузі України, оскільки історично ринок РФ був основним споживачем товарів космічної галузі України. Втім, на даний час українські підприємства активно працюють з компаніями з багатьох інших країн над реалізацією як нових спільних космічних проєктів, так і продовженням уже наявних. Окрім США, відбувається співпраця з ЄС, Китаєм, Південною Кореєю та низкою інших країн.

Віцепрем'єр-міністр Олег Уруський (архівне фото)

Як позитивний приклад міжнародної співпраці можна назвати європейський проєкт Vega, що реалізується українськими підприємствами КБ "Південне" і ВО "Південмаш" та італійською компанією Avio, для якої українські підприємства виготовляють ракетні двигуни для рушійної установки на четвертий ступінь ракети-носія Vega.

Тобто, я б не стверджував, що ми залежні від когось. Співпраця та замовлення від компаній зі США є важливими для української космічної галузі, власне, так само як і з іншими країнами, враховуючи наявний потенціал космічної галузі України, а також з огляду на плани збільшення його використання в інтересах національної безпеки та економіки України загалом.

Які перспективи подальшої співпраці між Україною та США в ракетно-космічній галузі?

У кейсі українсько-американського співробітництва є низка успішних проєктів. Наразі основним замовленням для підприємств української космічної галузі є замовлення американської компанії Northrop Grumman на виготовлення корпусів перших ступенів ракет-носіїв Antares. Проєкт триває з 2008 року. Основна конструкція ступеня зазначеної ракети розроблена КБ "Південне" і ВО "Південмаш" у співпраці з іншими українськими підприємствами.

Безперечно, Україна зацікавлена в подальшому розвитку співпраці з США в космічній сфері. В цьому контексті в 2020 році Україна підписала домовленості в рамках програми "Артеміда", на базі яких планується співпраця США з іншими країнами з метою дослідження Місяця та інших небесних тіл. У травні 2021 року до NASA надіслані на опрацювання пропозиції України щодо співпраці. Також, Державне космічне агентство України та Командування космічних сил міноборони США (USSPACECOM) опрацьовують питання підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності. Це планується зробити під час 36-го Космічного симпозіуму, проведення якого заплановане на 23-26 серпня 2021 року в місті Колорадо Спрінгз.

Крім того, нещодавно КБ "Південне" уклало контракт щодо виведення на орбіту космічного апарата "Січ-2-30". Запуск супутника відбуватиметься з пускового майданчика компанії SpaceX за допомогою ракетоносія Falcon-9.

Також варто додати, що між Україною та США діє Робоча група з питань дослідження космічного простору в мирних цілях, що є платформою для обміну інформацією та організації співпраці в космічній сфері за різними напрямами.

Тобто співпраця між країнами розвивається і, я сподіваюся, незабаром ми станемо свідками й інших спільних американсько-українських проєктів.

Чи змогла б тісніша співпраця України та США в Космосі стати повноцінною заміною українсько-російської співпраці в цій сфері?

Колишній формат взаємодії України та РФ у космічній галузі неможливо порівнювати із сучасними тенденція розвитку космічної діяльності. Варто розуміти, що сучасна співпраця в космічній сфері розвивається за новими принципами. Вона спрямована, в першу чергу, на глобалізацію, тобто об'єднання знань, досвіду та зусиль для реалізації масштабних космічних проєктів, та комерціалізацію - залучення приватного сектору до космічних проєктів.

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США є стратегічним партнером України, тож наша країна зацікавлена в розширенні співпраці зі Сполученими Штатами. Однак, Україна не має спрямовувати вектор своїх інтересів в одному напрямі, необхідно долучатись до всіх космічних проєктів, що є цікавими для України та дозволять реалізовувати національні інтереси та цілі.

Зараз в Україні відбувається реформа оборонно-промислової галузі, що передбачає корпоратизацію підприємств та створення холдингових компаній, зокрема державного холдингу "Аерокосмічні системи України". Він, своє чергою, об'єднуватиме низку холдингів, в тому числі ракетно-космічної галузі. Не виключаю, що у перспективі американські інвестори, як і представники інших країн, могли б стати акціонерами цих компаній.

Україна планує збільшити число власних супутників на орбіті. Чи будуть для виведення на орбіту залучатися американські партнери, чи це планується зробити самотужки, скажімо, коли будуть можливі запуски ракет "Циклон-4М" з космодрому в Канаді?

Перший супутник "Січ-2-30" планується до запуску з пускового майданчика американської компанії SpaceX. Виведення на орбіту планується здійснити в грудні 2021 року. Обговорення питання запуску інших космічних апаратів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), що планується виготовити в рамках проєкту Космічної програми, поки що передчасне. Рішення щодо того, якими саме ракетами-носіями будуть виводитись українські космічні апарати на орбіти, ухвалюватимуть з огляду на пропозиції на ринку пускових послуг на конкретний момент.

Щодо можливості запуску комічних апаратів України власними силами, зокрема ракетою-носієм "Циклон-4М", то одна з цілей участі країни в реалізації проєкту з будівництва космічного ракетного комплексу "Циклон-4М" у Канаді - забезпечення незалежного доступу України до Космосу. І, звісно, у разі готовності комплексу "Циклон-4М" до експлуатації розглядатиметься й питання запуску ракетою-носієм "Циклон-4М" також і українських космічних апаратів.