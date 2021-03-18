 Український супутник виведе на орбіту ракета Falcon-9 компанії SpaceX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2021

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Новини

Український супутник виведе на орбіту ракета Falcon-9 компанії SpaceX

Українське конструкторське бюро "Південне" уклало контракт на запуск супутника "СІЧ-2-30". У грудні цього року його має вивести в космос ракета-носій Falcon-9 компанії Ілона Маска.

Запуск ракети-носія Falcon-9 з мису Канаверал

Запуск ракети-носія Falcon-9 з мису Канаверал

Українське державне конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля уклало контракт на запуск українського супутника дистанційного зондування Землі "СІЧ-2-30" (нова назва супутника "СІЧ-2-1"). Його планується запустити в рамках кластерної місії компанії SpaceX Ілона Маска на борту ракети-носія Falcon-9 у грудні 2021 року, повідомилю "Південне" у понеділок, 31 травня. Контракт на пускові послуги укладено з нідерландською компанією Isilaunch. 

Контрактом передбачено надання повного комплексу послуг з інтеграції українського супутника з Falcon-9, включаючи надання необхідної матеріальної частини, управління місією та запуск.

Тим часом "Південне" виконує роботи із завершення створення супутника. Його наземний сегмент створюється разом з Національним центром управління та випробувань космічних засобів.

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