Український супутник виведе на орбіту ракета Falcon-9 компанії SpaceX

Українське державне конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля уклало контракт на запуск українського супутника дистанційного зондування Землі "СІЧ-2-30" (нова назва супутника "СІЧ-2-1"). Його планується запустити в рамках кластерної місії компанії SpaceX Ілона Маска на борту ракети-носія Falcon-9 у грудні 2021 року, повідомилю "Південне" у понеділок, 31 травня. Контракт на пускові послуги укладено з нідерландською компанією Isilaunch.

Контрактом передбачено надання повного комплексу послуг з інтеграції українського супутника з Falcon-9, включаючи надання необхідної матеріальної частини, управління місією та запуск.

Тим часом "Південне" виконує роботи із завершення створення супутника. Його наземний сегмент створюється разом з Національним центром управління та випробувань космічних засобів.