Кадрова карусель Зеленського: хто кого замінив в уряді й навіщо?

Про чергові кадрові ротації в уряді розмови точилися ще з серпня. Очікувалося, що зміни окремих міністрів у кабміні Дениса Шмигаля відбудуться на початку осені, однак вирішення кадрового питання затягнулося аж до листопада. Як припускають аналітики, через "коротку лаву запасних", які готові працювати у команді Володимира Зеленського.

І от Верховна Рада проголосувала призначення нових міністрів в уряді. Це сталося після того, як напередодні, 3 листопада, депутати підтримали відставку п'ятьох міністрів, - а саме міністра оборони, міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій, міністра економіки та міністра стратегічних галузей економіки.

Впадає в око, що перед голосуванням "кандидатам на виліт" навіть не дали слово, аби ті звітували про свою діяльність, не було й обговорення. Отже, зрозуміти, чому саме одних членів Кабміну вирішили звільнити, а інших залишити чи перевести на інші посади, складно. Щоправда, вже зараз однозначно можна вказати на два позитивних ефекти нинішньої ротації - урівноваження гендерного балансу, оскільки уряд поповнився двома жінками-міністерками, та поява справді цивільного міністра оборона.

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Міністерство оборони

Новим міністром оборони України став Олексій Резніков. До цього він обіймав посади віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Олексій Резніков

Таке перепризначення Резнікова свідчить саме про те, що у нього були хороші результати і нині президенту потрібен "кризовий менеджер" у сфері оборони, вважає Олексій Мельник з Центру Разумкова. Він звертає увагу на те, що до попереднього очільника оборонного відомства Андрія Тарана були претензії у провалі тендерних закупівель та формуванні оборонного замовлення.

Крім того, аналітик вказує на проблеми в співпраці з міжнародними партнерами. "Зеленського критикували, що на цивільній посаді міністра оборони перебуває генерал у цивільному одязі. Олексій Резніков буде тепер справжнім цивільним міністром. Він хороший переговірник, тому налагодить діалог із західними партнерами і якщо не побоїться війни зі схемами в закупівлях, то може навести лад і там", - припускає Мельник.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій

А от на чолі міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій тепер стоятиме жінка, а саме депутатка з фракції "Слуга Народу" Ірина Верещук. Вона отримала також посаду віцепрем'єр-міністерки. Чи вдасться їй повторити успіх Резнікова? Олексій Мельник з Центру Разумкова в цьому сумнівається. Передусім, на його думку, їй бракує досвіду.

Ірина Верещук

Раніше Верещук була міською головою міста Рава-Руська, що у Львівській області, потрапила до парламенту 2019 року за спиками "Слуги народу", хоча не є членкинею цієї політичної партії. У 2020 році на місцевих виборах балотувалася на посаду міського голови Києва від "Слуга народу", але програла. Верещук була готова обійняти посаду міністра оборони України, але президент Зеленський зробив вибір на користь Резнікова.

Сама Верещук уже заявила, що слідуватиме курсу президента Зеленського. "Є лінія українська, є лінія державницька і лінія президента. Я буду продовжувати, що хоче президент Зеленський від очільника міністерства, що хоче премʼєр від міністра, що хоче суспільство і основне - ті люди, які страждають", - сказала Верещук журналістам напередодні у кулуарах парламенту.

Міністерство економіки

Юлія Свириденко, яка досі була заступницею керівника Офісу президента України, стала першою віцепрем'єркою та міністеркою економіки, замінивши Олексія Любченка. Таким чином в українському уряді тепер працюватиме дві жінки на міністерських посадах.

Юлія Свириденко

Слід зауважити, що це вже третя зміна на чолі міністерства економіки за рік. Деякі українські ЗМІ повідомляли, що серед причин відставки Любченка був нібито особистий конфлікт із премʼєр-міністром Денисом Шмигалем. Після відставки Любченка правоохоронні органи повідомили про обшуки в Державній податковій службі, яку він раніше очолював. Справа стосується покривання так званих "скруток" з ПДВ, але чи фігурує там Любченко поки що невідомо.

Аналітики вважають, що зміна міністра була надто поспішною, оскільки Любченко лише п’ять місяців побув на своїй посаді і навіть ще не встиг нічого зробити. "За такий короткий термін важко показати якийсь результат. Тільки призначили і відразу знімають, хоча ніяких негативних рішень Любченко не ухвалював", - каже директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Водночас експерти позитивно оцінюють призначення Свириденко, яка є економістом за освітою. В Офісі президента вона відповідала за економічні питання та зв'язок з інвесторами. Крім того, вона опікувалась питанням реформування корпоративного управління. Разом з тим аналітики звертають увагу на відсутність у Свириденко адміністративного досвіду керування великими колективами.

Міністерство з питань розвитку стратегічних галузей промисловості

На місце звільненого напередодні віцепрем'єра та міністра з питань розвитку стратегічних галузей промисловості Олега Уруського депутати призначили Павла Рябікіна, який до цього очолював Митну службу.

Павло Рябікін

На думку аналітиків, така зміна персоналій у цьому міністерстві жодним чином не вплине на економічні показники. "Це міністерство взагалі не потрібне. Воно морально застаріле. Які стратегічні галузі? Ми ж не в СРСР, - сказав в інтерв’ю DW виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Він звернув увагу на те, що за весь час своєї роботи Уруський так і не придумав, чим йому зайнятися на своїй посаді. "Тому в нього і немає результатів, тому і змінюють. Але і нова людина тут не допоможе", - вважає Вишлінський.

Міністерство захисту довкілля - посада міністра вакантна

А от заміни звільненому міністру захисту довкілля та природних ресурсів України Роману Абрамовському поки що так і не знайшлося. Ця посада в уряді залишилася вакантною. Тимчасово ж виконувати обов'язки міністра екології уряд призначив Руслана Стрільця, який раніше працював заступником міністра екології з питань цифровізації. Основною причиною звільнення Абрамовського називають те, що він не зміг побороти корупцію у сфері природних ресурсів.

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"Середньовічні" підходи дають короткостроковий ефект

Разом з тим опитані DW експерти не в захваті від кадрової політики Зеленського та його команди. На переконання Вишлінського, таке легковажне ставлення до кадрів може залишити президента сам на сам з проблемами в країні. За його словами, чимало професійних менеджерів уже відмовляються працювати на державу через те, що, не встигнувши приступити до роботи, їх замінюють на нових.

"Постійна заміна людей на державних посадах схожа на середньовічне спалювання відьом на ринковій площі, аби підтримувати популярність президента в умовах відсутності якихось реальних досягнень. Але сповідування принципу "хочеш бути популярним - постійно звільняй" дає дуже короткостроковий ефект", - застерігає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.