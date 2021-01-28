Кабмін призначив тимчасового очільника мінекології

Кабінет Міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі у середу, 3 листопада.

Руслану Стрільцю 37 років, народився й навчався у Дніпрі, має чотири дипломи про вищу освіту за спеціальностями "міжнародна економіка", "правознавство", "екологія та охорона навколишнього середовища" і "публічне управління та адміністрування”. До 2019 року Стрілець працював на різних посадах у Дніпропетровській облдержадміністрації, у 2019-2020 був заступником директора департаменту з питань управління відходами, екологічноії безпеки та переходу до кругової економіки в міністерстві енергетики та захисту довкілля України. У липні 2020 року Стрілець був призначений заступником міністра із захисту довкілля та природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Кадрові зміни в уряді

Руслан Стрілець замінить на посаді Романа Абрамовського, якого Рада звільнила з посади на засіданні в середу разом зі ще чотирма міністрами. Заяву про відставку Абрамовський написав ще 19 жовтня. Тоді Давид Арахамія заявив, що народні депутати невдоволені роботою міністра через високу корумпованість екоінспекції в регіонах.

Раніше в середу Верховна Рада звільнила також міністрів оборони, реінтеграції, економіки й стратегічних галузей промисловості. Денис Шмигаль і Володимир Зеленський внесли до ВР кандидатури нових кандидатів на ці посади, їхнє призначення очікується 4 литопада.