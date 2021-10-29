Зміна караулу: хто такий новий міністр оборони України Олексій Резніков

Відтоді як до влади прийшов президент Володимир Зеленський, в Україні з'явився вже третій міністр оборони. Значення цієї фігури для країни, яка вже понад сім років протистоїть агресії Росії, важко переоцінити. DW з'ясовувала, хто такий новий міністр оборони Олексій Резніков, яким він бачить розвиток оборонного відомства та як хоче досягти завершення війни на Донбасі.

Що відомо про Олексія Резнікова?

Уродженець Львова, правник з багаторічним досвідом Олексій Резніков прийшов у політику у 2008-му році як депутат Київської міської ради від Блоку Миколи Катеринчука. Ще чотирма роками раніше він разом з Катеринчуком був одним з низки адвокатів тодішнього кандидата на пост президента України Віктора Ющенка у Верховному Суді у справі про визнання недійсними результатів президентських виборів 2004 року, після яких Київ і низку міст України охопила Помаранчева революція.

Вже після інших революційних подій - Революції гідності у 2013-2014 роках- Резнікова знову обирають до Київради, тепер уже за списком партії УДАР. На деякий час він стає заступником мера Києва Віталія Кличка і секретарем Київради. На місцевих виборах у Києві в 2015 році він балотувався, але не зміг потрапити до Київради. Тим не менш, у 2016 році Резнікова призначають заступником голови Київської міської держадміністрації Віталія Кличка з питань самоврядних повноважень. У 2017 році політик відповідав за організацію пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві. Наступного року Резніков вже опікувався проведенням в столиці України фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017-2018 років.

Кілька років Олексій Резніков був у команді київського мера Віталія Кличка

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Після приходу до влади в Україні Володимира Зеленського Резніков переключився на зовсім іншу сферу - у вересні 2019 року його призначили представником у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ), що покликана шукати мирне рішення конфлікту на Донбасі. Згодом повноваження політика розширили до першого заступника глави української делегації в ТКГ. Резніков на регулярній основі брав участь у переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі" (Німеччина, Франція, Україна та РФ), зокрема у складі делегації на рівні радників лідерів країн, де Україну представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У березні 2020 року Резніков став віцепрем'єр-міністром і водночас міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цю посаду він обіймав донині. Також з березня цього року Резніков є членом Ради нацбезпеки та оборони.

Український рецепт розв'язання конфлікту на Донбасі

Перед своєю відставкою з посади міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков заявив, що Україні доведеться знайти свій рецепт розв'язання конфлікту на Донбасі і реінтеграції людей та територій, які зараз тимчасово окуповані РФ або проросійським сепаратистам.

На його переконання, для повернення цих територій потрібно застосовувати низку невійськових методів. Зокрема, Резніков вважає, що необхідно відновлювати та розвивати території, які постраждали від війни, але підконтрольні нині українській владі. В цьому контексті він відзначив важливість проєктів відновлення та модернізації систем водопостачання в Попасній на Луганщині та Маріуполі на Донеччині.

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На думку Резнікова, потрібно налагоджувати життя внутрішньо переміщених громадян, зокрема через надання пільг на житло, сприяння в пошуку роботи та компенсації втрат через війну.

На посаді міністра реінтеграції Резніков уже опікувався конфліктом на Донбасі

У травні минулого року Резніков заявляв, що мінреінтеграції вийде на кордон з Росією раніше, ніж українські війська. "Яким чином? Через сервіси, через послуги, через доступ до українського правового поля молоді, дітей, бабусь і дідусів, що спростить їхнє життя", - казав Резніков в інтерв’ю ЗМІ. Хоча для жителів окупованих територій і не запровадили обіцяний проєкт “е-резидент”, який передбачав би доступ до держпослуг через нові мобільні застосунки, все-таки певні зрушення в цьому питанні є. У травні 2021 року батьки новонароджених на непідконтрольних українській владі територій отримали доступ до онлайн-послуги єМалятко, яка дає доступ до низки державних послуг, пов'язаних із народженням дитини.

Поруч із програмами модернізації пунктів пропуску на межі з непідконтрольними територіями та підтримкою локальних мовників, які працюють для жителів районів по обидва її боки, Резніков також виступав за посилення української обороноздатності. Зокрема, під час візиту до США у серпні цього року він висловився за розгортання в Україні сил протиповітряної оборони (ППО) за участі американських підрозділів.

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Пріоритети та основні напрямки роботи нового міністра оборони

Виступаючи в день призначення у Верховній Раді, Резніков пообіцяв, що грошове забезпечення військовослужбовців буде серед його основних пріоритетів. Також він запевнив, що в оборонному відомстві буде нульова толерантність до корупції.

Серед основних напрямків роботи на посаді міністра Резніков назвав також "синергію дій" міноборони, генерального штабу, профільного комітету парламенту та міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. "Спільно ми маємо змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної боєздатної армії, а не утримання і проїдань", - підкреслив Резніков.

Окрему увагу він обіцяє приділяти питанням співпраці з міжнародними партнерами та підвищення сумісності з країнами НАТО. "Військова дипломатія у партнерстві з МЗС буде одним із основних пріоритетів", - наголосив він.

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Міністр також відзначає важливість зміни підходу до кадрової політики, підвищення якості управління оборонним відомством та організації оборонних закупівель."Першим кроком (на посаді міністра оборони. - Ред.) буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. Українська паперова армія має залишитися в минулому", - додав він.

Крім того, за словами політика, потрібно до кінця розмежувати повноваження між міністерством оборони та ЗСУ та ліквідувати будь-яке дублювання функцій.

Сильна армія як дипломатичний аргумент в мирному процесі

У питанні протидії агресивним діям Росії Резніков заявив, що ціна ескалації для Москви має бути неприйнятною, а вартість тимчасової окупації українських територій - постійно зростати. "Війна з Росією триває вже восьмий рік, гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація в світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною та адаптивною", - заявив він.

Резніков нагадав, що два роки брав участь у переговорах з російської стороною на різних майданчиках. "Скажу на своєму досвіді: сильна армія є одним з найпотужніших дипломатичних аргументів в мирному процесі. Хочемо миру, повернути Крим та тимчасово окуповані частини Донеччини та Луганщини - треба підвищити обороноздатність та стійкість країни", - резюмував він.