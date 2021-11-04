Верховна Рада призначила новим міністром оборони Олексія Резнікова

Верховна Рада України призначила міністром оборони колишнього віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. За ухвалення відповідного рішення проголосували 273 депутати.

Олексій Резніков заявив, що має намір провести аудит у військовому відомстві. "Першим моїм кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. Українська паперова армія має залишитись у минулому", - заявив він, виступаючи у парламенті. Також Резніков пообіцяв взяти на контроль виплати військовослужбовцям. "На сьогодні рівень грошового забезпечення не відповідає реальним умовам. Це пріоритет", - цитує його слова "Інтерфакс-Україна".

Основними напрямками роботи на новій посаді Резніков назвав співробітництво міноборони з міністерством стратегічних галузей промисловості задля відновлення потенціалу суднобудування, авіації, підвищення сумісності з країнами НАТО. Новий міністр наголосив, що виступає за активізацію співпраці з державами-членами Альянсу. "Ми маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. Ми маємо значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом", - сказав Резніков, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради.

Одним із головних пріоритетів роботи новопризначений міністр вважає військову дипломатію у співпраці з міністерством закордонних справ, передає агенція "Українські новини". Резніков також зазначив, що має намір змінити підхід до кадрової політики у Збройних Силах України.

Хто такий Резніков

Олексій Резніков народився 1966 року у Львові, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство".

У червні 2014 року його обрали заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, а в березні 2016 року він працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.

З вересня 2019 року Резніков був представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Резніков був міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій з березня 2020 року до листопада 2021-го.

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Напередодні, 3 листопада, Верховна Рада звільнила з посад пятьох міністрів - реінтеграції, оборони, екології, економіки та стратегічних галузей промисловості.