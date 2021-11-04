Верховна Рада призначила новим міністром оборони Олексія Резнікова

Олексій Резніков до цього очолював міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України. На посаді міністра оборони він змінив Андрія Тарана.
Верховна Рада України призначила міністром оборони колишнього віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. За ухвалення відповідного рішення проголосували 273 депутати.
Олексій Резніков заявив, що має намір провести аудит у військовому відомстві. "Першим моїм кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. Українська паперова армія має залишитись у минулому", - заявив він, виступаючи у парламенті. Також Резніков пообіцяв взяти на контроль виплати військовослужбовцям. "На сьогодні рівень грошового забезпечення не відповідає реальним умовам. Це пріоритет", - цитує його слова "Інтерфакс-Україна".
Основними напрямками роботи на новій посаді Резніков назвав співробітництво міноборони з міністерством стратегічних галузей промисловості задля відновлення потенціалу суднобудування, авіації, підвищення сумісності з країнами НАТО. Новий міністр наголосив, що виступає за активізацію співпраці з державами-членами Альянсу. "Ми маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. Ми маємо значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом", - сказав Резніков, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради.
Одним із головних пріоритетів роботи новопризначений міністр вважає військову дипломатію у співпраці з міністерством закордонних справ, передає агенція "Українські новини". Резніков також зазначив, що має намір змінити підхід до кадрової політики у Збройних Силах України.
Олексій Резніков народився 1966 року у Львові, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство".
У червні 2014 року його обрали заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, а в березні 2016 року він працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.
З вересня 2019 року Резніков був представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.
Резніков був міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій з березня 2020 року до листопада 2021-го.
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