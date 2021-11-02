 Міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2021

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Міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку

У відставку подав перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки України Олексій Любченко. Ймовірно, його посаду обійме заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свіріденко.

Міністр економіки Олексій Любченко

Міністр економіки Олексій Любченко

Перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки України Олексій Любченко написав заяву про звільнення. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі .

Голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше повідомив, що наступним міністром економіки може стати заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свіріденко.

Кадрові перестановки в уряді

Нагадаємо, напередодні у відставку за власним бажанням подали віцепрем'єр-міністр, міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Як повідомлялось, увечері 1 листопада фракція "Слуга народу" погодила кадрові перестановки в уряді. Замість Резнікова міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій може очолити народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук. Самого Резнікова фракція висуне як кандидата на посаду очільника міністерства оборони України у разі відставки чинного міністра Андрія Тарана. На посаду міністра стратегічних галузей промисловості розглядають нинішнього голову Державної митної служби Павла Рябікіна.

Як повідомив у своєму Telegram депутат "Слуги народу" Олександр Качура, у середу, 3 листопада, Верховна Рада розгляне питання звільнення міністрів, а у четвер, 4 листопада, - нові призначення.

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