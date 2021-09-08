ПРО в Україні: коли буде українська протиракетна оборона і чим допоможуть США (відео)

Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?
Зенітно-ракетні комплекси Patriot теоретично можуть бути застосовані в Україні. Але через проблеми сумісності ЗРК Patriot не можуть швидко влитися в наявну українську систему ППО. На це можуть піти роки. А без належної інтеграції не буде очікуваного ефекту. Крім того, існує проблема підготовки персоналу. Це не просто машина з ракетою, а цілий комплекс, керувати яким ще потрібно навчитися. Для порівняння: підготовка до служби на патрульних катерах "Айленд", про передачу яких Україна і США домовилися ще три роки тому, досі триває. Черговий український екіпаж на днях прибув до Балтимора. А система ППО, за словами експертів, у понад 100 разів складніша за такі катери.
Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.
10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чого навчились ЗСУ для протидії Росії?