 ПРО в Україні: коли буде українська протиракетна оборона і чим допоможуть США (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.09.2021

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Політика й суспільство

ПРО в Україні: коли буде українська протиракетна оборона і чим допоможуть США (відео)

Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?

Пуск ракети ЗРК Patriot

Пуск ракети ЗРК Patriot

Зенітно-ракетні комплекси Patriot теоретично можуть бути застосовані в Україні. Але через проблеми сумісності ЗРК Patriot не можуть швидко влитися в наявну українську систему ППО. На це можуть піти роки. А без належної інтеграції не буде очікуваного ефекту. Крім того, існує проблема підготовки персоналу. Це не просто машина з ракетою, а цілий комплекс, керувати яким ще потрібно навчитися. Для порівняння: підготовка до служби на патрульних катерах "Айленд", про передачу яких Україна і США домовилися ще три роки тому, досі триває. Черговий український екіпаж на днях прибув до Балтимора. А система ППО, за словами експертів, у понад 100 разів складніша за такі катери. 


 

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