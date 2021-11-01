"Слуги народу" здобувають два мандати на довиборах у Раду - дані ЦВК

Кандидати від партії "Слуга народу" лідирують на проміжних виборах до Верховної Ради України в округах на Херсонщині й Черкащині. Такі попередні дані оприлюднила Центральна виборча комісія (ЦВК) у понеділок, 1 листопада.

За результатами підрахунку 99,46 відсотка електронних протоколів окружних виборчих комісій, в окрузі №184 у Херсонській області перемагає представник партії "Слуга народу" Сергій Козир, за якого проголосували 64,58 відсотка виборців. У його найближчого конкурента - Ігоря Йосипенка від партії "Європейська солідарність" - 14,29 відсотка голосів.

Читайте також: Коментар: Пів терміну Зеленського - втрачений шанс і жадоба влади

В окрузі №197 Черкаської області опрацьовано 50,35 відсотка протоколів. За наявними даними, лідирує кандадат "Слуга народу" Віталій Войцехівський із результатом 45,78 відсотка, а найближчий конкурент - безпартійний самовисуванець Владислав Голуб - набрав 25,01 відсотка.

Проміжні вибори до Верховної Ради

Проміжні вибори народних депутатів у Херсонській і Черкаській областях відбулися 31 жовтня. Голосування проходить в один тур, остаточні результати мають оголосити до 15 листопада.

Читайте також: В Харкові на виборах мера лідирує Ігор Терехов - екзитполи

Волевиявлення було призначено у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав мандат після обрання на посаду міського голови Херсона, а Скічко - у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.