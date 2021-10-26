Роздутий Бундестаг: майже вдвічі більший, ніж Верховна Рада

Вмістити всіх депутатів німецького Бундестагу у сесійній залі під скляним куполом стало для адміністрації парламенту справжнім випробуванням. У новообраному складі головного законодавчого органу країни на перше засідання 26 жовтня зібралися 736 депутатів. Порівняно з минулим скликанням Бундестаг збільшився ще на кілька десятків народних обранців. У минулому складі парламенту працювали 709 депутатів, хоча пленарну залу розраховували свого часу на 598 депутатів.

Серед парламентів країн у світі роздутий німецький парламент за розмірами поступається лише Національному конгресу Китаю, який налічує майже три тисячі депутатів. Німеччина за розміром парламенту випередила Індонезію і навіть Північну Корею. А натепер другий найбільший парламент Західного світу - британський - значно відстає, налічуючи 650 парламентаріїв. У порівнянні з Верховною Радою України, яка налічує на даний момент 422 депутати, Бундестаг виявився майже вдвічі більшим.

Як так вийшло?

Причиною дедалі більшого роздування розмірів Бундестагу стали особливості німецького виборчого законодавства. Так стається, якщо партія здобула в окремій федеральній землі більше мандатів за результатами виборів в одномандатних округах, ніж їй пропорційно до голосування за списком належало би отримати. Цього разу кількість депутатів зросла передовсім через поганий результат баварського Християнсько-соціального союзу. Консерватори набрали у Баварії лише 31,7 відсотка голосів, що є для ХСС історично поганим результатом. Водночас, партія перемогла у 45 з 46 одномандатних округах і отримала кілька десятків мандатів "бонусом". Однак щоб такий "бонус" не викривляв волевиявлення громадян, за законом інші партії отримують у пропорції до результатів голосування за списками "компенсаційні" мандати. Таким чином, парламент штучно роздувається.

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Нова голова Бундестагу Бербель Бас

У Німеччині вже багато років говорять про необхідність реформувати виборче законодавство, однак цю реформу дотепер блокувала передовсім ХСС. Тепер, імовірно, ця партія опиниться в опозиції. Соціал-демократи, ліберали і "зелені" обіцяли у новому складі парламенту ухвалити реформу виборчого законодавства, якщо треба - то і без підтримки ХСС. Переконати більшість депутатів підтримати скорочення складу Бундестагу буде, утім, непросто. Адже для ухвалення нового законодавства потрібно, щоб частина нинішніх депутатів проголосувала за закон, за яким вони наступного разу, імовірно, більше не потраплять до парламенту.

Строкатіший парламент

Хоч і роздутий, але й різноманітніший: новий склад Бундестагу за етнічним складом буде строкатішим, ніж попередній. Згідно з дослідженням, проведеним інформаційною платформою Mediendienst Integration, щонайменше 83 новообраних депутати мають так зване міграційне походження. Це означає, що або вони самі, або щонайменше один із їхніх батьків не мали німецького громадянства від народження.

Анґела Меркель у гостьовій ложі під час першого засідання Бундестагу нового скликання

Фактичнощонайменше 11,3 відсотка депутатів мають міграційну історію. Найвищою частка депутатів міграційного походження, згідно з даними Mediendienst Integration, є у фракції Лівої партії - 28,2 відсотка. А задніх пасуть християнські демократи - у фракції сестринських партій Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) таких депутатів лише 4,6 відсотка.

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Соціал-демократи посідають у цьому своєрідному рейтингу другу позицію з 17 відсотками депутатів з міграційним корінням.

У новому складі Бундестагу відчутно більше жінок, ніж було у попередньому - 35 відсотків депутатів замість 31. Найбільше жінок буде у фракції Зелених і посткомуністів із Лівої партії. В обох фракціях їх більше половини. "Жіночу" статистику псують консерватори (23 відсотки), ліберали (24 відсотки) і - найсильніше - праві популісти, у фракції яких лише 13 відсотків жінок.

Щодо середнього віку депутатів, то він трохи знизився порівняно з попереднім скликанням і становить 47 років. При цьому у Бундестазі тепер засідатиме 47 депутатів, молодших за 30 років.