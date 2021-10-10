Херсонська область незабаром може перейти в "червону" зону - Ляшко

Херсонська область незабаром може перейти до "червоного" рівня епіднебезпеки. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час візиту до Херсонської області увечері у суботу, 9 жовтня, повідомляється на сайті Херсонської облдержадміністрації. Він зазначив, що не відкидає такий сценарій, однак остаточну крапку в питанні переходу до "червоної" зони повинна поставити Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку планують зібрати 12-13 жовтня.

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Глава МОЗ України закликав населення вакцинуватися від коронавірусу. "Головна річ, яку побачив в одній лікарні, - повністю зайнято реанімаційне відділення, але жодного вакцинованого серед пацієнтів немає. Зараз ми маємо ефективний спосіб запобігти важкому або середньому перебігу хвороби - вакцинація", - наголосив Ляшко. Він також додав, що ризик захворіти значно страшніший, ніж можливі побічні ефекти після вакцинації, "які в більшості випадків проходять за добу". "Антивакцинаторські погляди дуже швидко змінюються, коли справа доходить до апаратів ШВЛ", - додав очільник МОЗ. Візит Ляшка на Херсонщину був пов'язаний зі значним поширенням COVID-19 в області.

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Як повідомлялося, 6 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом кілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Більшість госпіталізованих - невакциновані

За даними МОЗ України, протягом доби 9 жовтня в України зафіксували 11 344 нових випадки інфікування коронавірусом, померли 162 людини, видужали 2 581. За добу було госпіталізовано 3 712 хворих. Днем раніше, 8 жовтня, в Україні зафіксували майже 16 тисяч нових випадків коронавірусу.

У Центрі громадського здоров'я напередодні повідомили, що із усіх госпіталізованих через COVID-19 українців протягом вересня - 97,1 відсотка невакцинованих. "Загалом серед українців, яким діагностували коронавірусну хворобу в цей період, 95,7 відсотка не були повністю вакциновані", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Станом на 9 жовтня в Україні загалом проведено понад 13 мільйонів 644 тисячі щеплень від коронавірусу. Загалом з початку кампанії з вакцинації щеплення щонайменше однією дозою отримали - 7,5 мільйона осіб, повністю імунізовані 6,1 мільйона осіб.