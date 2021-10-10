Херсонська область незабаром може перейти в "червону" зону - Ляшко

За словами очільника МОЗ України, Херсонська область невдовзі може потрапити в "червону" зону за показниками зараження коронавірусом. Віктор Ляшко закликає українців вакцинуватися.
Херсонська область незабаром може перейти до "червоного" рівня епіднебезпеки. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час візиту до Херсонської області увечері у суботу, 9 жовтня, повідомляється на сайті Херсонської облдержадміністрації. Він зазначив, що не відкидає такий сценарій, однак остаточну крапку в питанні переходу до "червоної" зони повинна поставити Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку планують зібрати 12-13 жовтня.
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Глава МОЗ України закликав населення вакцинуватися від коронавірусу. "Головна річ, яку побачив в одній лікарні, - повністю зайнято реанімаційне відділення, але жодного вакцинованого серед пацієнтів немає. Зараз ми маємо ефективний спосіб запобігти важкому або середньому перебігу хвороби - вакцинація", - наголосив Ляшко. Він також додав, що ризик захворіти значно страшніший, ніж можливі побічні ефекти після вакцинації, "які в більшості випадків проходять за добу". "Антивакцинаторські погляди дуже швидко змінюються, коли справа доходить до апаратів ШВЛ", - додав очільник МОЗ. Візит Ляшка на Херсонщину був пов'язаний зі значним поширенням COVID-19 в області.
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Як повідомлялося, 6 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом кілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.
За даними МОЗ України, протягом доби 9 жовтня в України зафіксували 11 344 нових випадки інфікування коронавірусом, померли 162 людини, видужали 2 581. За добу було госпіталізовано 3 712 хворих. Днем раніше, 8 жовтня, в Україні зафіксували майже 16 тисяч нових випадків коронавірусу.
У Центрі громадського здоров'я напередодні повідомили, що із усіх госпіталізованих через COVID-19 українців протягом вересня - 97,1 відсотка невакцинованих. "Загалом серед українців, яким діагностували коронавірусну хворобу в цей період, 95,7 відсотка не були повністю вакциновані", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.
Станом на 9 жовтня в Україні загалом проведено понад 13 мільйонів 644 тисячі щеплень від коронавірусу. Загалом з початку кампанії з вакцинації щеплення щонайменше однією дозою отримали - 7,5 мільйона осіб, повністю імунізовані 6,1 мільйона осіб.