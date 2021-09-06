МОЗ пропонує надати вакцинованим українцям більше прав під час карантину

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що його відомство готує зміни до карантинних норм, згідно з якими пропонується надати більше прав вакцинованим громадянам під час дії карантинних обмежень "жовтої" та "червоної" зон. Про це Ляшко повідомив у середу, 8 вересня, під час засідання уряду.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичайної. Тому ми з міністерствами розпочали роботу над змінами до карантинних норм для дотримання балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям. Зокрема, передбачаємо, що більшість обмежень "жовтого" і "червоного" рівнів епіднебезпеки не застосовуватиметься, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів", - сказав він, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за словами міністра, для "жовтого" рівня епіднебезпеки буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" необхідно буде пройти повний курс вакцинації.

Читайте також: Чому в Україні повільно просувається вакцинація проти COVID-19?

"Наприклад, роботу закладів освіти в "жовтій" зоні не обмежуватимуть за умови наявності у 80 відсотків співробітників документа про вакцинацію принаймні однією дозою", - додав Ляшко.

Як наголосив міністр, нові обмеження набудуть чинності щонайменше через тиждень після розгляду урядом. "Лише коли постанова набуде чинності, а це щонайменше сім днів з моменту розгляду на засіданні Кабміну, (...). До того часу всі, зокрема освітні заклади, продовжать роботу за правилами "зеленого" рівня", - пояснив Ляшко.

Читайте також: Коронавірус і школа: чи загрожують невакциновані вчителі навчальному року

"Епідемічна ситуація в країні погіршується, ми маємо підвищення загальнонаціонального індикатора тестів, серед усіх протестованих бачимо тенденції до збільшення ушпиталень пацієнтів із COVID-19, при цьому ситуація зараз не є критичною", - застеріг Ляшко, якого цитують "Українські новини".

Як повідомлялося, в Україні зроблено вже понад 10 мільйонів щеплень.