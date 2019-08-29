Зеленський призначив ексшоумена Скічка головою Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації народного депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Скічка, підписавши в п'ятницю, 29 січня, відповідний указ, текст якого оприлюднено на сайті глави української держави.

Раніше президент звільнив Віктора Гусака від тимчасового виконання обов'язків голови Черкаської обладміністрації, так само підписавши відповідний указ. Повідомляється, що в Офісі президента Зеленський зустрівся з новим головою обладміністрації та вручив йому службове посвідчення.

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"Бажаю Вам успіху на посаді. Сподіваюся, що Ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєктів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей - усе те, чого потребують жителі Черкащини", - сказав Зеленський, цитує сайт президента.

Як повідомлялося, 20 січня Кабінет Міністрів України погодив призначення Скічка головою Черкаської обладміністрації.

Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. З 2009 по 2015 рік працював артистом і ведучим теле- та радіопередач. У 2017 році був ведучим церемонії вручення першої національної кінопремії "Золота Дзиґа" та одним із ведучих пісенного конкурсу "Євробачення". З лютого 2019 року вів програму "Дивовижні люди" на телеканалі "Україна". Його дружина - власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька підприємця, мільярдера Леоніда Юрушева.

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У 2019 на позачергових парламентських виборах він переміг на виборах до Верховної Ради як кандидат від партії "Слуга народу" в одномандатному виборчому окрузі № 197 в Черкаській області, обійшовши депутата парламенту Владислава Голуба (позафракційний). Скічко був членом депутатської фракції "Слуга народу" в парламенті, згадується як один із авторів 42 законодавчих ініціатив. У ВРУ він також був головою підкомітету з питань залізничного транспорту комітету з питань транспорту та інфраструктури.

29 грудня 2020 року Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації та призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Віктора Гусака.