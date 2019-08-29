 Зеленський призначив ексшоумена Скічка головою Черкаської ОДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2021

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Зеленський призначив ексшоумена Скічка головою Черкаської ОДА

Раніше призначення колишнього шоумена, а дотепер депутата ВР Олександра Скічка на пост голови Черкаської ОДА погодив Кабмін. Зеленський наголосив у привітанні на адресу Скічка на важливості розбудови інфраструктури.

Олександр Скічко

Олександр Скічко (у центрі) керуватиме Черкаською ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації народного депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Скічка, підписавши в п'ятницю, 29 січня, відповідний указ, текст якого оприлюднено на сайті глави української держави.

Раніше президент звільнив Віктора Гусака від тимчасового виконання обов'язків голови Черкаської обладміністрації, так само підписавши відповідний указ. Повідомляється, що в Офісі президента Зеленський зустрівся з новим головою обладміністрації та вручив йому службове посвідчення.

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"Бажаю Вам успіху на посаді. Сподіваюся, що Ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєктів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей - усе те, чого потребують жителі Черкащини", - сказав Зеленський, цитує сайт президента.

Як повідомлялося, 20 січня Кабінет Міністрів України погодив призначення Скічка головою Черкаської обладміністрації.

Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. З 2009 по 2015 рік працював артистом і ведучим теле- та радіопередач. У 2017 році був ведучим церемонії вручення першої національної кінопремії "Золота Дзиґа" та одним із ведучих пісенного конкурсу "Євробачення". З лютого 2019 року вів програму "Дивовижні люди" на телеканалі "Україна". Його дружина - власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька підприємця, мільярдера Леоніда Юрушева.

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У 2019 на позачергових парламентських виборах він переміг на виборах до Верховної Ради як кандидат від партії "Слуга народу" в одномандатному виборчому окрузі № 197 в Черкаській області, обійшовши депутата парламенту Владислава Голуба (позафракційний). Скічко був членом депутатської фракції "Слуга народу" в парламенті, згадується як один із авторів 42 законодавчих ініціатив. У ВРУ він також був головою підкомітету з питань залізничного транспорту комітету з питань транспорту та інфраструктури.

29 грудня 2020 року Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації та призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Віктора Гусака.

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