Кабмін погодив призначення ексшоумена Скічка главою Черкаської ОДА

Кабінет міністрів України схвалив призначення народного депутата Верховної Ради, члена фракції "Слуга народу" й колишнього шоумена Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідний указ президента України Володимира Зеленського про призначення Скічка очільником Черкаської ОДА український уряд підтримав під час засідання у середу, 20 січня.

Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. З 2009 по 2015 рік працював артистом і ведучим теле- та радіопередач. У 2017 році був ведучим церемонії вручення першої національної кінопремії "Золота Дзиґа" та одним із ведучих пісенного конкурсу "Євробачення". З лютого 2019 року вів програму "Дивовижні люди" на телеканалі "Україна". Його дружина - власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька підприємця, мільярдера Леоніда Юрушева.

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Скічко за парламентською трибуною у Верховній Раді

У 2019 на позачергових парламентських виборах він переміг на виборах до Верховної Ради як кандидат від партії "Слуга народу" в одномандатному виборчому окрузі № 197 в Черкаській області, обійшовши депутата парламенту Владислава Голуба (позафракційний). Скічко був членом депутатської фракції "Слуга народу" в парламенті, згадується як один із авторів 42 законодавчих ініціатив, нагадує інформагенція "Українські новини". У ВРУ він також був головою підкомітету з питань залізничного транспорту комітету з питань транспорту та інфраструктури

29 грудня Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації та призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Віктора Гусака.