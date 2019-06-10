 Кабмін погодив призначення ексшоумена Скічка главою Черкаської ОДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2021

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Новини

Кабмін погодив призначення ексшоумена Скічка главою Черкаської ОДА

Раніше указ про призначення ексшоумена, нардепа Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА підписав президент України Володимир Зеленський.

Олександр Скічко (у центрі) керуватиме Черкаською ОДА

Олександр Скічко (у центрі) керуватиме Черкаською ОДА

Кабінет міністрів України схвалив призначення народного депутата Верховної Ради, члена фракції "Слуга народу" й колишнього шоумена Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідний указ президента України Володимира Зеленського про призначення Скічка очільником Черкаської ОДА український уряд підтримав під час засідання у середу, 20 січня.

Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. З 2009 по 2015 рік працював артистом і ведучим теле- та радіопередач. У 2017 році був ведучим церемонії вручення першої національної кінопремії "Золота Дзиґа" та одним із ведучих пісенного конкурсу "Євробачення". З лютого 2019 року вів програму "Дивовижні люди" на телеканалі "Україна". Його дружина - власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька підприємця, мільярдера Леоніда Юрушева.

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Скічко за парламентською трибуною у Верховній Раді

Скічко за парламентською трибуною у Верховній Раді

У 2019 на позачергових парламентських виборах він переміг на виборах до Верховної Ради як кандидат від партії "Слуга народу" в одномандатному виборчому окрузі № 197 в Черкаській області, обійшовши депутата парламенту Владислава Голуба (позафракційний). Скічко був членом депутатської фракції "Слуга народу" в парламенті, згадується як один із авторів 42 законодавчих ініціатив, нагадує інформагенція "Українські новини". У ВРУ він також був головою підкомітету з питань залізничного транспорту комітету з питань транспорту та інфраструктури

29 грудня Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації та призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Віктора Гусака.

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