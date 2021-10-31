В Харкові на виборах мера лідирує Ігор Терехов - екзитполи

На виборах міського голови Харкова у неділю, 31 жовтня, лідирує чинний виконувач обов'язків міського голови, висуванець партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" Ігор Терехов. Про це свідчать дані двох екзитполів - центру "Соціальний моніторинг" і екзитполу, проведеного на замовлення Комітету виборців України.

За даними центру "Соціальний моніторинг", за Терехова віддали голоси 51,9 відсотка харків'ян. За його головного суперника - колишнього нардепа Михайла Добкіна- проголосували 27,6 відсотка опитаних. Дані сформовано на основі опитування більше 13 тисяч виборців.

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Екзитпол, проведений компаніями New Image Marketing Group, Human Research і Харківською соціологічною мережею на замовлення Комітету виборців України, свідчить про перевагу Терехова із результатом у 53,8 відсотка голосів. Добкін, за даними екзитполу, набрав 24,5 відсотка. Участь в даному опитанні взяли 7490 осіб.

Терехов після завершення голосування заявив, що вибори пройшли спокійно, повідомляє "Інтерфакс Україна". Кандадат заперечив використання на виборах адмінресурсу, у чому його звинувачувала громадянська мережа "Опора". А відповідаючи на запитання щодо планів на найближчий рік, Терехов повідомив, що вчить українську мову і має намір зберігати традиції колишнього міського голови Геннадія Кернеса.

Своєю чергою Добкін висловив сумнів щодо результатів екзит-полів та стверджує, що Терехов набрав менше 50%.

"Явка 28%. За нашими опитуваннями - 41 відсоток Терехов, 35 відсотків - я. І це за всіх їхніх намагань витягнути за вуха провладного кандидата", - написав Добкін на своїй сторінці у Facebook.

Грубих порушень поліція не виявила

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, грубих порушень під час голосування не виявили. Водночас, за повідомленням Національної поліції, у день голосування правоохоронці зареєстрували 59 повідомлень про порушення, відкрили три кримінальні провадження, склали один адміністративний протокол.

Як повідомляли спостерігачі громадянської мережі "Опора", на одній із дільниць у Харкові члени комісії поставили підписи на порожньому протоколі. На інших дільницях виборці не могли отримати бюлетень, оскільки виявлялося, що вони внесені до списків для голосування на дому. Також спостерігачі помітили роздачу подарунків після голосування на деяких дільницях. В "Опорі" загалом відзначили, що порушення не були системними.

Позачергові вибори міського голови Харкова були призначені через смерть Геннадія Кернеса, який пішов з життя в грудні 2020 року. На посаду міського голови претендували 10 кандидатів.

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Офіційні результати голосування мають оголосити не пізніше 12-го листопада. У разі, якщо не один з кандидатів не отримає понад 50 відсотків голосів виборців, у Харкові відбудеться другий тур виборів серед двох кандидатів, які здобудуть найбільшу підтримку виборців.

Вибори в інших регіонах

Окрім Харкова 31 жовтня в Україні відбулися проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах Херсонської та Черкаської областей, місцеві вибори ще трьох міських голів, семи селищних та сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

Так, міських голів також обирали у Липовцях (Вінницька область), Теребовлі (Тернопільська область) та Комарні (Львівська область). Крім Харкова, найбільше порушень у день голосування поліція зафіксувала у Черкаській області - 25 повідомлень, і Львівській - 10 порушень.

