Підлітка, який вчинив смертельну ДТП у Харкові, взяли під варту

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 16-річному юнакові, підозрюваному в дорожньо-транспортній пригоді, внаслідок якої одна людина загинула і троє постраждали. Підлятка взято під варту на 60 днів без права застави, повідомляється у четвер, 28 жовтня. Запобіжний захід юнакові може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Як повідомлялося, увечері 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя на червоне світло, врізався у Chevrolet. Унаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti - двох юнаків 19 років та 16-річну дівчину - з тяжкими травмами доправлено до лікарні.

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Адвокатка підозрюваного Інна Данілова підтвердила DW інформацію харківської поліції про те, що підліток раніше цього року був засуджений до умовного терміну. Як повідомляють харківські ЗМІ, йдеться про стрілянину з пневматичного пістолету в магазині, внаслідок якого було поранено хлопця.

У разі доведення вини винуватцю летального ДТП загрожує до восьми років ув'язнення, а з врахуванням попереднього умовного терміну - до 10 років.

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Поліція Харкова також звертає увагу на те, що на юнака ще у вересні складали адмінпротоколи за керування автомобілем без прав. Батько затриманого, місцевий підприємець Михайло Х. не зміг пояснити DW, як саме його син знову опинився за кермом Infiniti. Він поскаржився, що його синові у відділку не надають належну медичну допомогу, а йому самому весь день надходять погрози і прокльони від невідомих людей.