 ДТП за участю нардепа Трухіна: ДБР за два місяці не встановило кермувальника авто | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2021

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ДТП за участю нардепа Трухіна: ДБР за два місяці не встановило кермувальника авто

Відеозапис, на якому зафіксована дорожньо-транспортна пригода, що сталась 23 серпня за ймовірною участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, в ДБР не передавався і нині у справі відсутній.

Злочини за участю нардепів розслідує ДБР

Злочини за участю нардепів розслідує ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) за два місяці розслідування дорожньо-транспортної пригоди за ймовірною участю депутата Верховної Ради Олександра Трухіна з фракції партії "Слуга народу" не змогло встановити, хто був за кермом автомобіля, з вини якого сталася пригода.

"Ніякої нової інформації на сьогодні немає", - повідомили інформагенції "Українські новини" в ДБР у суботу, 23 жовтня.

У справі призначено близько 10 судових експертиз, але висновків поки нема, зазначили в бюро. В ході розслідування вилучено значну кількість відеозаписів руху транспортних засобів, які за часом фіксації близькі до часу ДТП. Разом з тим відеозапис, на якому зафіксовано момент ДТП, свідками або іншими особами в ДБР не передавалася і на даний момент у справі відсутній. У ДБР зазначили, що нині встановлюються додаткові свідки з місця події, інші відеозаписи події і джерела інформації про них.

ДТП з постраждалими

Нагадаємо, 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві автомобіль Audi, не дотримавшись безпечної дистанції під час руху, в’їхав у авто Ford, яке у свою чергу протаранило авто Daewoo. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі.

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В той же день українські ЗМІ, посилаючись на розмову з очевидцями, повідомили, що за кермом Audi перебував нардеп Трухін у стані алкогольного сп'яніння. Але згодом низка мас-медіа прибрали повідомлення про цю аварію.

Пізніше Нацполіція з посиланням на свідка також повідомила, що за кермом Audi міг перебувати народний депутат України. Тож цю справу передали ДБР.

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