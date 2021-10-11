Резонансна ДТП: у Києві повернули в СІЗО водія Hummer, який збив на смерть дитину

Водія позашляховика Hummer Кирила Островського, який обвинувачується у вчиненні ут 2018 році ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, знову взяли під варту. Про це у понеділок, 11 жовтня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури з посиланням на рішення суду.

Від часу затримання у 2018 році на місці ДТП обвинувачений перебував у СІЗО. Однак 5 жовтня він вийшов з-під варти у зв’язку із завершенням строку дії запобіжного заходу. В українському Центрі протидії корупції 8 жовтня повідомили, що Островського звільнили, оскільки суддя Печерського районного суду столиці Крістіна Константінова пішла у відпустку і тому йому не продовжили строк запобіжного заходу.

11 жовтня суд застосував до обвинуваченого безальтернативно тримання під вартою до 9 грудня 2021 року.

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Обставини трагічної ДТП

Нагадаємо, у липні 2018 року на бульварі Лесі Українки Кирило Островський проїхав на червоний сигнал світлофора та збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку, яка йшла разом з матір'ю. Від отриманих травм дитина померла в кареті "швидкої допомоги".

Після ДТП водій зняв з автомобіля номери й намагався втекти, але був затриманий біля бізнес-центру "Парус". Під час затримання він чинив опір, проте згодом правоохоронцям довелося рятувати його від самосуду.