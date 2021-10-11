 Резонансна ДТП: у Києві повернули в СІЗО водія Hummer, який збив на смерть дитину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2021

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Резонансна ДТП: у Києві повернули в СІЗО водія Hummer, який збив на смерть дитину

Суд у Києві знову взяв під варту водія автомобіля Hummer, який обвинувачується у вчиненні у 2018 році ДТП, в якій загинула дитина.

Водій проїхав на червоне світло та збив дівчинку на пішоходному переході

Водій проїхав на червоне світло та збив дівчинку на пішоходному переході

Водія позашляховика Hummer Кирила Островського, який обвинувачується у вчиненні ут 2018 році ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, знову взяли під варту. Про це у понеділок, 11 жовтня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури з посиланням на рішення суду.

Від часу затримання у 2018 році на місці ДТП обвинувачений перебував у СІЗО. Однак 5 жовтня він вийшов з-під варти у зв’язку із завершенням строку дії запобіжного заходу. В українському Центрі протидії корупції 8 жовтня повідомили, що Островського звільнили, оскільки суддя Печерського районного суду столиці Крістіна Константінова пішла у відпустку і тому йому не продовжили строк запобіжного заходу.

11 жовтня суд застосував до обвинуваченого безальтернативно тримання під вартою до 9 грудня 2021 року.

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Обставини трагічної ДТП

Нагадаємо, у липні 2018 року на бульварі Лесі Українки Кирило Островський проїхав на червоний сигнал світлофора та збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку, яка йшла разом з матір'ю. Від отриманих травм дитина померла в кареті "швидкої допомоги".

Після ДТП водій зняв з автомобіля номери й намагався втекти, але був затриманий біля бізнес-центру "Парус". Під час затримання він чинив опір, проте згодом правоохоронцям довелося рятувати його від самосуду.

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