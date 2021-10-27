Прокуратура вимагає арешту 16-річного юнака через смертельне ДТП у Харкові

Прокуратура Харківської області у середу, 27 жовтня, повідомила про підозру у грубому порушенні правил дорожнього руху 16-річному юнакові, який ввечері напередодні, 26 жовтня, врізався у легковий автомобіль Chevrolet у Харкові. Згідно з повідомленням, прокурори клопотатимуть перед судом про взяття підозрюваного під варту.

Як зазначає в своєму пресрелізі прокуратура, у вівторок близько 20:40 Infiniti, за кермом якої був юнак, виїхала на перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоне світло і врізалась у Chevrolet Aveo. В результаті 58-річний водій Chevrolet загинув на місті, а троє пасажирів Infiniti - два 19-річні хлопці та 16-річна дівчина - з важкими травмами потрапили до лікарні.

16-річного водія Infiniti затримали на місці, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в очікуванні суду, який обере йому запобіжний захід у четвер, 28 жовтня. Начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту харківської поліції Олександр Умніков в середу запевнив журналістів, що саме неповнолітній є винуватцем трагедії, оскільки проїхав на червоне світло. До того юнак ж керував автомобілем, який зареєстрований на його матір, без водійських прав. Початкова експертиза не знайшла в його крові алкоголю чи наркотиків.

Не перша справа

Адвокатка підозрюваного Інна Данілова повідомила DW, що її підзахисний відмовляється від свідчень, посилаючись на 63-тю статтю Конституції, що передбачає право особи на відмову від надання свідчень та пояснень. Юнак начебто перебуває в шоковому стані після аварії і не може пригадати усіх подій.

Водночас адвокатка підтвердила інформацію харківської поліції про те, що підліток раніше цього року був засуджений до умовного терміну. Як повідомляють харківські ЗМІ, йдеться про стрілянину з пневматичного пістолету в магазині, внаслідок якого було поранено ще одного хлопця.

В разі доведення вини винуватцю летального ДТП загрожує до восьми років ув'язнення, а з врахуванням попереднього умовного терміну - до 10 років.

Поліція Харкова також звертає увагу на те, що на юнака ще у вересні складали адмінпротоколи за керування автомобілем без прав. Батько затриманого, місцевий підприємець Михайло Х. не зміг пояснити DW, як саме його син знову опинився за кермом Infiniti. Він поскаржився, що його синові у відділку не надають належну медичну допомогу, а йому самому весь день надходять погрози і прокльони від невідомих людей.

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