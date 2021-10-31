У Харкові проходять вибори міського голови

У Харкові в неділю, 31 жовтня, проходять позачергові вибори міського голови. На посаду мера міста претендують 10 кандидатів, вказується на сайті Центральної виборчої комісії.

Виборчі дільниці в місті працюватимуть до 20:00. Результати голосування мають оголосити не пізніше 12-го листопада. У разі, якщо не один з кандидатів не отримає понад 50 відсотків голосів виборців, у Харкові відбудеться другий тур виборів серед двох кандидатів, які здобудуть найбільше підтримки.

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Боротьба за клісло мера Харкова

У харківському осередку Комітету виборців України (КВУ) стверджують, що боротьба за крісло мера Харкова почалася ще наприкінці березня, коли Верховна Рада ухвалила рішення про проведення позачергових виборів міського голови після смерті попереднього очільника міста Геннадія Кернеса.

Серед претендентів на його крісло - ексзаступник Кернеса Ігор Терехов, якого висунула партія "Блок Кернеса - Успішний Харків" та самовисуванець, партнер Кернеса, ексголова Харківської ОДА й народний депутат декількох скликань Михайло Добкін.

Водночас через стрімке поширення коронавірусу експерти не прогнозують високої явки виборців.

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Вибори в інших регіонах

Окрім Харкова у неділю в Україні проходять проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах Херсонської та Черкаської областей, місцеві вибори ще трьох міських голів, семи селищних та сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

Так, міських голів також обирають у Липовцях (Вінницька область), Теребовлі (Тернопільська область) та Комарні (Львівська область).

Також у ЦВК підкреслили, що на виборчу дільницю потрібно взяти свій паспорт, антисептик та особисту ручку, бути у захисній масці та дотримуватися безпечної дистанції.