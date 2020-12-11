Мер Харкова Геннадій Кернес помер

Харківський міський голова Геннадій Кернес помер. Про це повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс у своєму Telegram-каналі вранці у четвер, 17 грудня. "Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друже", - написав він.

Згодом смерть Кернеса підтвердив секретар Харківської міськради Ігор Терехов, однак не повідомив, коли і де мер Харкова буде похований. "Не скажу наразі нічого ні про день похорону, ні про його місце - це питання ми вирішуватимемо у найближчі години", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялось, 11 грудня директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко повідомляв, що у Кернеса відмовили обидві нирки і він перебуває на гемодіалізі.

Нагадаємо, Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня 2020 року. Тоді у нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували в одну з харківських лікарень, а у ніч на 17 вересня транспортували спеціалізованим літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку Charité ("Шаріте"). Там Кернес перебував на лікуванні до цього часу.

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса обраним міським головою. На місцевих виборах 25 жовтня за нього проголосували понад 195 тисяч виборців, або 60,34 відсотка. Тоді ж перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що Кернес прибуде до міста до 20 грудня.