Нова хвиля COVID-19: перша область України потрапила до "червоної" зони

В Україні з'явиться перша "червона" зона карантину у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної хвороби. Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ТЕБ та НС вирішила посилити обмеження у Херсонській області, повідомив у вівторок, 12 жовтня, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Це рішення, за його словами, набере чинності опівночі 15 жовтня.

Обмеження "червоної" зони

За правилами Кабміну, у "червоній" зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів, хостелів та готелів. Під забороною також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100 відсотків відвідувачів та персоналу вакциновані від коронавірусу.

Крім того, на дистанційне навчання переходять заклади освіти, де не вакциновано 100 відсотків персоналу. Це рішення не стосується дитсадків та класів початкової школи.

Водночас в умовах "червоної" зони дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

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Нова хвиля коронавірусу

Напередодні Віктор Ляшко визнав, що нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували в МОЗ. В інтерв'ю "Голосу Америки" він повідомив, що показники захворюваності на COVID-19 вже наблизились до показників осені 2020 року.

Вже більш ніж половина регіонів України відповідають показникам "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Він є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони. Правила "жовтої" зони - першої, яка передбачає особливі обмеження, - діє по всій Україні з 23 вересня. Через погіршення епідемічної ситуації з 21 жовтня міжобласний транспорт в Україні возитиме лише вакцинованих чи тих, кто має негативний результат тесту на коронавірус.

За добу 11 жовтня в Україні зафіксували близько 12 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. 352 людини, в яких було виявлено коронавірус, померли.