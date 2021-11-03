До Ради внесено подання щодо призначення чотирьох міністрів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради України про призначення нових членів Кабінету міністрів, повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі в середу, 3 листопада.

Як зазначив Мельничук, прем'єр пропонує депутатам призначити Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України, і Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Також Мельничук повідомив, що президент Володимир Зеленський у середу направив до парламенту подання про призначення Олексія Резнікова міністром оборони.

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Кадрові перестановки в уряді

Раніше у середу Верховна Рада підтримала відставку міністрів реінтеграції Олексія Резнікова, економіки Олексія Любченка, стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана. Також народні депутати проголосували за звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського, утім, кандидатуру його наступника ще не погоджено.

Кадрові призначення до Кабміну Верховна Рада планує розглянути 4 листопада.