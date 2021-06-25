Міністр екології Абрамовський написав заяву про відставку

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення. Про це у вівторок, 19 жовтня, спершу повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Факт написання заяви підтвердили DW у пресслужбі мінекології, однак причину цього рішення коментувати відмовилися. Публічно свою заяву Абрамовський поки що також не коментував. Для звільнення міністра потрібне схвалення більшості у Верховній Раді.

Водночас, за словами Арахамії, основною претензією до роботи міністра є вкрай висока корумпованість екоінспекції в регіонах. За його словами, цю претензію озвучувала низка депутатів на нещодавньому засіданні фракції правлячої партії. За відставку Абрамовського в парламенті буде достатня кількість голосів, переконаний Арахамія.

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Нині кандидата на посаду нового міністра фракція поки що не має, зауважив Арахамія. Лідер фракції "Слуги народу" допустив, що на цю посаду може бути висунуто когось із народних депутатів від правлячої партії.

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук допустила, що Верховна Рада може проголосувати за відставку Абрамовського з посади в четвер.

Критика на адресу міндовкілля лунала і під час засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) минулого тижня. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, відомство не в достатньому обсязі виконує укази президента.

Роман Абрамовський пропрацював на посаді міністра захисту довкілля та природних ресурсів лише дещо більше року - його призначили в червні 2020 році.