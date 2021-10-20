 Прем′єр-міністр Денис Шмигаль: Повного локдауну в Україні не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2021

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль: Повного локдауну в Україні не буде

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує запроваджувати повний локдаун по всій країні, однак кілька областей найближчим часом ще можуть потрапити у "червону" зону.

Медичний працівник у захисному костюмі проходить повз потяг з пасажирами у масках

Медичний працівник у захисному костюмі проходить повз потяг

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує запроваджувати повний локдаун на всій території країни й зупиняти економіку. Про це він сказав у середу, 20 жовтня, на засіданні уряду. 

"Навіть у "червоній" зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку", - зазначив він.

Шмигаль також додав, що "єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація".

Декілька регіонів найближчим часом можуть увійти в "червону" зону

За словами глави уряду, ще декілька областей найближчим часом можуть потрапити у "червону" зону. "Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте 94,2 відсотка госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були не вакциновані", - зазначив Шмигаль. Прем'єр також додав, що протягом 19 жовтня було зроблено рекордну кількість щеплень - більше 225 тисяч.

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Нагадаємо, з 18 жовтня Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області перейшли до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. На території цих регіонів діють найжорсткіші карантинні обмеження. 

Які обмеження передбачає "червона" зона

У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, діє низка карантинних обмежень. Зокрема, заборонена робота ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, а також спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Крім того, у "червоній" зоні зачиняються заклади освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл. Також не проводяться масові заходи, крім офіційних спортивних заходів і матчів команд без глядачів. 

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Як повідомлялося, з 21 жовтня змінюються правила міжрегіональних перевезень пасажирів у регіонах "жовтих", "помаранчевих" чи "червоних" зон. Перевезення будуть можливі, тільки якщо у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів будуть сертифікати про повну вакцинацію а для "жовтої" зони - документ про отримання принаймні однієї дози вакцини. Також пасажирів пускатимуть з негативним ПЛР-тестом або експрес-тестом на визначення антигену коронавірусу, який чинний 72 години.

За добу 19 жовтня в Україні зафіксували майже 19 тисяч нових випадків інфікування COVID-19, летальних - 495. Станом на ранок 20 жовтня, за даними МОЗ, дві дози вакцини отримали близько 6,7 мільйона людей.

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