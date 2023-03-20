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Оксен Лісовий
Тема
Оксен Лісовий - український освітянин, з березня 2023 року міністр освіти та науки України.
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Новини
4 год. тому
4 год. тому
Верховна Рада призначила трьох міністрів
20.03.2023
20 березня 2023 р.
Кадрові зміни: Рада звільнила Шкарлета, Рябікіна та Федорова
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