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Оксен Лісовий

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Оксен Лісовий - український освітянин, з березня 2023 року міністр освіти та науки України.

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Новини

4 год. тому

Верховна Рада призначила трьох міністрів

20 березня 2023 р.

Кадрові зміни: Рада звільнила Шкарлета, Рябікіна та Федорова