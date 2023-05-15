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Спеціальний посланник Китаю Лі Хуей
Спеціальний посланник Китаю Лі Хуей Фото: Artyom Geodakyan/dpa/TASS/picture alliance
ПолітикаКитай

Спецпосланник КНР 16-17 травня перебуватиме в Україні - ЗМІ

Максим Сидоржевський
32 хв. тому

Китайський дипломат, спеціальний посланник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, РФ і низку держав ЄС. За даними ЗМІ, в Україну він прибуде у вівторок, 16 травня.

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Спеціальний посланник Китаю Лі Хуей 16-17 травня перебуватиме в Україні. Про це у понеділок, 15 травня, повідомляють агентства Reuters та AFP з посиланням на неназвані джерела в уряді України. Про деталі візиту Лі до України, утім, не повідомляється.

Окрім України, в рамках цієї поїздки китайський дипломат відвідає Росію, а також низку європейських держав - Польщу, Францію та Німеччину. 12 травня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що в рамках турне Лі Хуей має намір спілкуватися з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання" війни РФ проти України. Речник китайського МЗС Ван Веньбінь наголосив, що Лі таким чином продемонструє "зобов'язання Китаю сприяти миру та переговорам".

26 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін поговорив з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни. Тоді він анонсував, що відправить до Києва свого офіційного представника, щоби допомогти провести "поглиблену комунікацію" щодо політичного врегулювання війни. Натомість Зеленський заявив, що розмова з Сі була "змістовною" та висловив переконання, що вона "дасть потужний поштовх" розвитку двосторонніх відносин між двома державами.

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Лі Хуей є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. В 2009-2019 році він працював послом у Росії, а незадовго до від'їзду в Пекін отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль "Орден дружби".

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