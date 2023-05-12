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Лідери України Володимир Зеленський, Китаю Сі Цзіньпін і Росії Володимир ПутінФото: picture alliance
ПолітикаУкраїна

Китай відправить посланника до України і РФ наступного тижня

Роман Губа
50 хв. тому

Спеціальний представник китайського уряду, експосол Китаю в Росії Лі Хуей з 15 травня відвідає Київ і Москву, а також Польщу, Францію і Німеччину, щоби просувати "мирні переговори".

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Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю у п'ятницю, 12 травня, заявило, що наступного тижня відправить свого спеціального посланника до Києва та Москви для переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

"З 15 травня посол Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії, відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію для спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи", - заявив речник китайського МЗС Ван Веньбінь на пресконференції.

За його словами, тур Лі продемонструє "зобов'язання Китаю сприяти миру та переговорам". "Це повністю свідчить про те, що Китай твердо стоїть на боці миру. Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у досягненні міжнародного консенсусу щодо припинення вогню, припинення війни, відкриття мирних переговорів і уникнення ескалації ситуації", - цитує його агентство AFP.

Візит анонсували після розмови Сі та Зеленського

26 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін поговорив з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни. Тоді він анонсував, що відправить до Києва свого офіційного представника, щоби допомогти провести "поглиблену комунікацію" щодо політичного врегулювання війни.

МЗС Китаю оголосило, що переговорником в Україні та "інших країнах" буде Лі Хуей - спецпредставник уряду з питань Євразії. В 2009-2019 році він працював послом у Росії, а незадовго до від'їзду в Пекін отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль "Орден Дружби".

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