Пекін просить посольства у КНР зняти знаки підтримки України

Китай звернувся до посольств іноземних країн у Пекіні з проханням демонтувати "пропаганду" на фасадах їхніх будівель, але його ніхто не виконав, повідомило японське агентство Kyodo.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю звернулося до розташованих у Пекіні представництв міжнародних організацій та посольств іноземних держав із проханням не використовувати фасади їхніх будівель для "політичної пропаганди", повідомило у вівторок, 16 травня, японське агентство Kyodo з посиланням на "численні дипломатичні джерела" в китайській столиці. Воно вважає, що МЗС, вочевидь, мало на увазі насамперед прапори, написи та інші знаки солідарності з Україною, яка обороняється від російського вторгнення.

Крім того, за даними видання, у повідомленні, датованому 10 травня, китайська влада закликала посольства та організації вжити заходів, щоб "уникнути виникнення конфліктів між державами".

У листі також зазначається, що посольства та міжнародні організації "зобов'язані дотримуватися китайських законів і постанов", хоча КНР поважає їхній дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Читайте також: Китай хоче координувати з Росією мирні переговори по Україні

Жодне посольство не прибрало знаки солідарності з Україною

Заклик китайської влади викликав негативну реакцію у дипломатів з Європи та інших регіонів, ніхто з них не прибрав вивіски, пише Kyodo. Один із європейських дипломатів, на якого посилається агентство, розкритикував позицію Пекіна та заявив, що немає розумних підстав перешкоджати тому, щоби та чи інша держава висловлювала свою позицію.

Багато дипломатичних представництв у Пекіні розмістили на своїх будівлях вивіски з зображенням прапора України та написами китайською і англійською мовами, зокрема з хештегом #StandWithUkraine, на знак солідарності з країною, яка стала об'єктом російської агресії.

Читайте також: Спецпосланник Китаю Лі Хуей 17 травня перебуватиме в Україні - ЗМІ