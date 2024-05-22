Лондон звинуватив КНР у постачанні Росії летальної зброї

Американська і британська розвідки мають докази того, що летальна зброя "вже надходить або буде надходити з Китаю в РФ", заявив британський міністр оборони Грант Шаппс.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України. Відповідну заяву він зробив у середу, 22 травня, на конференції в Лондоні.

Урядовець заявив, що американська і британська військова розвідки мають докази того, що "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію, і далі - в Україну", пише агенція Reuters. Він додав, що, на його думку, "це значний розвиток подій"

Британський урядовець не надав доказів цієї інформації. Втім, обсяг торгівлі між КНР та РФ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зріс на 64 відсотки, додав він.

"Ми повинні бути стурбовані цим (поставками китайської зброї в РФ. - Ред.), тому що на початку цієї війни Китай хотів би представити себе як країну, що має стримуючий вплив", - додав Шаппс, маю чи на увазі вплив на президента Росії Володимира Путіна.

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Китай заперечує продаж РФ летальної зброї

Китай поки не коментував заяву британського міністра. Проте офіційний Пекін неодноразово заперечував постачання зброї Росії. У 2023 році головний дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн заявив, що Китай постачає Росії товари, що можуть використовуватися у військових цілях. Йдеться про технології подвійного призначення та нелетальну допомогу на кшталт шоломів та бронежилетів.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен висловлював занепокоєння, що китайськими фірми можуть надавати технології, які Росія може використовувати для просування своєї агресії в Україні.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Пекін висловлює "підтримку суверенітету та територіальній цілісності" України, але не засуджує публічно російське вторгнення.