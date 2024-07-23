Уперше з початку війни: Кулеба прибув у Китай

Мета візиту до Китаю - розвиток контактів Зеленського й Сі Цзіньпіна, повідомив український дипломат. Це - перший візит українського високопосадовця до КНР з початку війни, розв'язаної Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув у вівторок, 23 липня, до Китаю. Про це урядовець повідомив на своїй сторінці в Instagram. "Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України президента Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України", - зазначив глава МЗС України.

Очільник зовнішньополітичного відомства України також уточнив, що програмою його візиту передбачено переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру в Україні. "Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями", - наголосив міністр.

Також сторони мають на меті обговорити і двосторонні відносини. Кулеби повторив свою сказану раніше тезу, що Пекіну варто поглянути на відносини з Києвом крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою, оскільки Україна розпочала переговори про вступ до Євросоюзу.

Напередодні пресслужба МЗС України повідомила, що візит Кулеби до КНР триватиме з 23 по 25 липня й провадитиметься на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї.