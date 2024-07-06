США: 73% товарів подвійного призначення Росії поставив Китай

Пекін передав Москві, зокрема, нітроцелюлозу, яка використовується для виробництва пороху, та верстати і оптики для виробництва безпілотників, ракет та снарядів.

Близько 73 відсотків товарів подвійного призначення та 90 відсотків усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки Росія імпортувала з Китаю. Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні, передає у суботу, 6 липня, "Укрінформ".

За її словами, Пекін поставив Москві велику кількість технологій подвійного призначення та збройових прекурсорів, які були використані для створення систем озброєнь. Зокрема, нітроцелюлозу, яка використовується для виробництва пороху, верстатів і оптики, які потребуються для виробництва безпілотників, ракет та снарядів.

Китай "фінансує найбільшу загрозу європейській безпеці з часів Другої світової війни", додала Брукер.

"Це приблизно 16 мільярдів доларів товарів подвійного призначення, критично важливих для військових зусиль Росії. Майже 90 відсотків усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки, імпортованої Росією у 2023 році, було відправлено через КНР", - зазначила вона.

У період з лютого 2022 року до лютого 2023 року, продовжила Брукер, Китай помітно збільшив підтримку російської оборонно-промислової бази - середньомісячний російський імпорт товарів подвійного призначення з КНР зріс на 78 відсотків з серпня 2022 року до січня 2023 року порівняно з попередніми шістьма місяцями.

Станом на лютий 2023 року КНР збільшила щомісячні поставки товарів подвійного призначення західного походження до Росії більш ніж на 500 відсотків, наголосила дипломатка. Пік підтримки з боку Пекіна, за її словами, стався у червні 2023, "коли Росія імпортувала з КНР товарів на суму 162 мільйонів доларів, які походять з країн, що запровадили санкції проти Росії".

За даними США, загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України Китай поставив РФ товарів подвійного призначення на суму понад два мільярди доларів, які були вироблені країнами міжнародної коаліції, що запровадила санкції проти Росії.

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