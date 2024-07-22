Кулеба їде в Китай шукати шляхи завершення війни

Кулеба їде в Китай шукати шляхи завершення війни22 липня 2024 р.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить 23-25 липня візит у Китай на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї.
Як повідомляє пресслужба українського МЗС, сторони обміняються думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.
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Головна тема обговорень у Пекіні - війна Росії проти України
"Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру", - зазначили в МЗС України.
Речниця китайського МЗС Мао Нін підтвердила візит Кулеби, проте деталей щодо порядку денного переговорів не надала. За її даними, український міністр перебуватиме в КНР з 23 по 26 липня.
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