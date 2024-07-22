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КонфліктиУкраїна

Кулеба їде в Китай шукати шляхи завершення війни

Анастасія Шепелева
22 липня 2024 р.

Як очікують в МЗС України, головною темою переговорів у Пекіні стане пошук шляхів припинення російської агресії та ролі КНР у досягненні миру.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро КулебаФото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить 23-25 липня візит у Китай на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, сторони обміняються думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

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Головна тема обговорень у Пекіні - війна Росії проти України

"Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру", - зазначили в МЗС України.

Речниця китайського МЗС Мао Нін підтвердила візит Кулеби, проте деталей щодо порядку денного переговорів не надала. За її даними, український міністр перебуватиме в КНР з 23 по 26 липня.

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