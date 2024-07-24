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Кулеба в Китаї: Будемо готові говорити з РФ на певному етапі

Анастасія Шепелева
24 липня 2024 р.

Дмитро Кулеба став першим українським високопосадовцем, який відвідав Китай з початку повномасштабної війни Росії проти України.

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Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Китаю Ван Ї
Дмитро Кулеба та Ван ЇФото: Ukraine's Ministry of Foreign Affairs/AP/picture alliance

Міністри закордонних справ Китаю Ван Ї та України Дмитро Кулеба під час зустрічі в китайському Гуанчжоу в середу, 24 липня, обговорили шляхи припинення війни Росії проти України та можливу роль КНР у досягненні миру, повідомляє українське МЗС.

Речниця ж китайського МЗС Мао Нін за підсумками переговорів міністрів заявила, що сторони "обмінялися думками щодо української кризи" та вкотре зазначила, що "КНР прихильна до політичного розв'язання кризи".

"Мирні плани" та переговори з Росією

"Хоча умови і час ще не дозріли, ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру, та готові продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та відновленні мирних переговорів", - цитує її AFP.

Кулеба зі свого боку зазначив, що Україна "також хоче йти шляхом миру, відновлення та розвитку". "Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою", - сказав він і закликав "дивитися на відносини з нашою країною через призму своїх стратегічних відносин з Європою".

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Крім того, Кулеба закликав Китай "уникати конкуренції між мирними планами". Він розповів Ван Ї про результати "саміту миру" та роз'яснив логіку подальших кроків у впровадженні української "формули миру".

Міністр довів до китайського колеги "послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно". При цьому Кулеба зауважив, що "наразі такої готовності з російського боку не спостерігається".

Перший український візит у Китай від початку війни

Кулеба став першим українським високопосадовцем, який відвідав Китай з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 

Китай позиціонує себе як "нейтральну сторону" у війні РФ проти України, але є політичним і економічним союзником Росії та приймає її високопосадовців з візитами. На Заході неодноразово заявляли про відповідальність КНР за нарощення військового потенціалу РФ, що китайські політики заперечують.

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У 2023 році офіційний Пекін випустив документ, у якому виклав своє бачення "політичного врегулювання" конфлікту, а лідер Китаю Сі Цзіньпін призначив спеціального представника для переговорів про мир - Лі Хуея. На Заході китайський мирний план розкритикували за те, що в ньому Росія зберігає значну частину окупованої території України.

Минулого місяця Китай не взяв участі в "саміті миру" на знак протесту проти того, що на нього не запросили Росію. Цього місяця Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з так званою "миротворчою місією", яку той здійснив після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та з Володимиром Путіним у Москві й перед зустріччю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом

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