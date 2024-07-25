Як в Україні оцінили результати візиту Кулеби до Китаю

Хоча експерти не чекають кардинальних зрушень у позиції Китаю після візиту глави МЗС України Дмитра Кулеба до Піднебесної, однак сам факт такої зустрічі вважають позитивним.

Міністри закордонних справ Дмитро Кулеба став першим українським високопосадовцем, який відвідав Китай з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. У середу, 24 липня, український дипломат зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї. Зустріч відбулась однак не в Пекіні, а в Гуанчжоу, що на півдні КНР.

Головною темою переговорів став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру, повідомила пресслужба МЗС України. У відомстві наголосили, що Кулеба довів Ван Ї "послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається".

У відео, опублікованому у Facebook, за підсумками візиту Кулеба наголосив, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми у питанні завершення війни. "Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, під страшним військовим ударом Путіна. І Україна ніколи на жоден сантиметр не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Це просто неможливо. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий український народ", - сказав він.

За столом переговорів - Дмитро Кулеба та Ван Ї під час зустрічі у Гуанчжоу Фото: Lu Hanxin/AP/picture alliance

Очільник українського МЗС також зазначив, що Китай "непорушно підтвердив свою повагу до суверенітету та територіальної цілісності України". "Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій", - сказав Кулеба, додавши, що у Пекіні погоджуються, що у питанні війни РФ проти України потрібна не ілюзія миру, а "справедливий та сталий мир". "Не треба прагнути жодних тимчасових рішень. Я детально проінформував про формулу миру, про Саміт миру, про наші подальші кроки", - сказав український міністр.

Зеленський: КНР не постачатиме зброю РФ

Коментуючи підсумки візиту Кулеби, президент України Володимир Зеленський також зазначив, що Україна отримала від Китаю підтвердження того, що Пекін не постачатиме зброю Росії. "Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. А також було підтверджено й те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, - що Китай не постачатиме зброю Росії. На детальну доповідь міністра я чекаю після повернення в Україну", - сказав він.

При цьому Зеленський акцентував увагу на тому, що візит в Китай українського посадовця на такому рівні відбувся вперше за багато років, "і це добре".

Без офіційних згадок про територіальну цілісність України

Більшу стриманість в оцінках результатів візиту продемонстрував президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар. Аналітик звернув увагу на те, що в офіційних повідомленням КНР не прозвучав сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. "Жодного слова про територіальну цілісність України! Навіть у загальних рисах, як це традиційно робить китайська пропаганда", - написав він

Також Горчар переконаний, що прийняттям українського міністра в місті Гуанчжоу, а не Пекіні "китайці хотіли продемонструвати низьку пріоритетність України". "2016-го року був візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Китаю. Приймав його той же Ван Ї, і не в Гуанчжоу, а в Пекіні, хоча це був робочий, а не офіційний візит", - нагадав експерт.

В офіційних китайських повідомленнях справді не згадувалось ані про повагу до територіальної цілісності України, ані про обіцянки не постачати РФ зброю. Так, речниця китайського МЗС Мао Нін вкотре зазначила, що "КНР прихильна до політичного розв'язання кризи" і "вирішення усіх конфліктів потрібно повернути за стіл переговорів". У пресрелізі МЗС КНР за підсумком переговорів міністрів наголосили, що останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про готовність до переговорів. "Хоча умови і час ще не дозріли, ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру, та готові продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та відновленні мирних переговорів", - наводить відомство слова Ван Ї.

Також у повідомленні стверджується, що Україна "підтримує позицію Китаю в питанні Тайваню і буде продовжувати дотримуватися принципу одного Китаю".

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Без практичних кроків до миру з боку Китаю... поки що

Повідомлення для преси лише частково відображають зміст переговорів, зауважує ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Кожен інтерпретує результати перемовин і подає повідомлення для преси по-своєму. Тому робити із заяв якісь висновки, як на мене, сенсу нема", - каже він у розмові з DW.

"Не проривний, але тим не менше результат" - Клімкін про візит Кулеби до КНР Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Водночас Клімкін зауважує, що китайці вже заявляли раніше про повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн. "Це їхній пункт у дванадцяти принципах "мирного плану". Але одночасно після того китайці не голосували за резолюцію ООН, яка закликає до виведення російських військ з України. Тому китайці формально віддані принципам ООН, але в плані реалізації в них позиція інша", - зауважує експерт. Тому за результатом візиту не варто очікувати з боку Китаю практичних кроків до досягнення миру, наголошує Клімкін. "Китайці почнуть діяти, коли відчують шанс на успіх. Поки що вони такого шансу не відчувають, але вони будуть спокійно готуватися. Цей візит частина цієї підготовки", - вважає ексміністр закордонних справ України.

Нині КНР потрібно показати своє бажання говорити з усіма сторонами, але вони й далі будуть використовувати Росію для своїх цілей, зауважує Клімкін. "Для КНР стратегічний пріоритет номер один - це суперництво зі США. І для цього суперництва їм потрібен сьогоднішній російський режим. Тому вони не будуть міняти свою позицію у питанні комунікації з Росією. Але тим не менше вони показали, що розмовляють з усіма. Насправді це теж результат. Не проривний, але тим не менше результат", - підсумував він, додавши, що "сам факт візиту і розмови на політичному рівні - це добре".