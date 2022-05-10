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Пентагон - штаб-квартира міністерства оборони США.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пентагон". Пентагоном називають будівлю, в якій розмістилось міністерство оборони США. Будівля має форму правильного п'ятикутника. Пентагон розташовано неподалік від Вашингтона в штаті Вірджинія. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.