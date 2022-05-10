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Пентагон

Пентагон - штаб-квартира міністерства оборони США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пентагон". Пентагоном називають будівлю, в якій розмістилось міністерство оборони США. Будівля має форму правильного п'ятикутника. Пентагон розташовано неподалік від Вашингтона в штаті Вірджинія. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами

Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами 10.05.2022

За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.

Розвіддані США допомогли Україні потопити крейсер Москва

Розвіддані США допомогли Україні потопити крейсер "Москва" 06.05.2022

Американська розвідка у відповідь на запит України підтвердила, що виявлений у Чорному морі корабель - це крейсер "Москва", що допомогло військовим затопити російський флагман, пишуть американські ЗМІ.
У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих

У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих 05.05.2022

США діляться з Україною розвідувальною інформацією про ситуацію на полі бою, але не беруть участь в ухваленні рішень і не повідомляють про місцезнаходження вищих воєначальників РФ, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні

NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні 05.05.2022

США передавали українським військовим розвіддані, які допомогли їм завдати ударів по КП, внаслідок яких загинуло кілька російських генералів, повідомила The New York Times.
США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон

США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон 29.04.2022

65-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини п'ятниці, 29 квітня.
Пентагон: Росія на Донбасі відстає від власного ж графіка наступу

Пентагон: Росія на Донбасі відстає від власного ж графіка наступу 29.04.2022

Російські окупанти на Донбасі зіштовхнулися з жорстким опором з боку ЗСУ, а також бояться повторювати помилки, допущені під Києвом, вважають у Пентагоні.

США розробили безпілотник спеціально для потреб України

США розробили безпілотник спеціально для потреб України 22.04.2022

Дрони Phoenix Ghost розробили спеціально для українських військових, повідомили в Пентагоні. Вони подібні до безпілотників Switchblade.
США будуть вишколювати українських гарматників - Пентагон

США будуть вишколювати українських гарматників - Пентагон 18.04.2022

Курс підготовки групи українських гарматників плануються провести за межами України, кажуть у Пентагоні. У Вашингтоні переконані, що вишкіл українців триватиме недовго.
Пентагон: Як виглядатиме перемога України, вирішувати Зеленському

Пентагон: Як виглядатиме перемога України, вирішувати Зеленському 12.04.2022

Як може виглядати перемога над РФ, повинен вирішувати лише український президент, заявили у міноборони США. За даними Пентагону, Росія досі має "велетенську більшість" військової міці, зібраної на кордонах напередодні.
США дадуть Україні ще 300 мільйонів доларів і засоби хімзахисту

США дадуть Україні ще 300 мільйонів доларів і засоби хімзахисту 02.04.2022

Крім того, за даними ЗМІ, Сполучені Штати допоможуть союзникам передати Україні танки радянського виробництва.
Пентагон не довіряє словам РФ про зниження воєнної активності

Пентагон не довіряє словам РФ про зниження воєнної активності 30.03.2022

Від Києва відходить лише незначна частина військ Росії, заявили у міноборони США. Вашингтон припускає підготовку Москвою нападу на інші регіони України.
Тринадцятий день війни в Україні: головні події

Тринадцятий день війни в Україні: головні події 09.03.2022

Пентагон порахував, що Росія від початку війни могла втратити до 4000 військовослужбовців. Україна звинуватила Росію в обстрілі гуманітарного коридору з Маріуполя.
Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України неприйнятною

Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України "неприйнятною" 09.03.2022

Представник Пентагону пояснив, що перспектива вильоту винищувачів, наданих у розпорядження США, з американської бази НАТО у повітряний простір, у якому воює Росія, "викликає серйозні побоювання всього Альянсу".
Міністр оборони США: Росія готова завдати удару по Україні

Міністр оборони США: Росія готова завдати удару по Україні 19.02.2022

Російські підрозділи на кордонах з Україною розгортаються, щоб розпочати атаку проти сусідньої країни, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
США та Великобританія виводять військових інструкторів із України

США та Великобританія виводять військових інструкторів із України 12.02.2022

Глава Пентагону віддав наказ вивести з України 160 військових інструкторів з Нацгвардії Флориди. Втім про зміну намірів США підтримувати збройні сили України не йдеться, наголосив він.
США відправить ще 3000 десантників до Польщі - ЗМІ

США відправить ще 3000 десантників до Польщі - ЗМІ 12.02.2022

Пентагон направить ще 3000 військових до Польщі, розповіли джерела Reuters та CNN. США перекидає також винищувачі F-16 із Німеччини до Румунії.
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