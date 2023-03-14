Дрон США у Чорному морі: непрофесійність РФ чи провокація?

Анна Пшемиська

5 год. тому 5 год. тому

Американський безпілотник MQ-9 Reaper впав у Чорне море після імовірного зіткнення з російським винищувачем. Вашингтон і Москва звинувачують одне одного у провокації. Що сталося насправді? І які наслідки матиме інцидент?