  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
КонфліктиСполучені Штати Америки

Дрон США у Чорному морі: непрофесійність РФ чи провокація?

Анна Пшемиська
5 год. тому

Американський безпілотник MQ-9 Reaper впав у Чорне море після імовірного зіткнення з російським винищувачем. Вашингтон і Москва звинувачують одне одного у провокації. Що сталося насправді? І які наслідки матиме інцидент?

https://p.dw.com/p/4Ojv9
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Представники США на зустрічі у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн-10": Києву нададуть танки, NASAMS та боєприпаси

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Син Саакашвілі про стан здоров'я батька

Син Саакашвілі про стан здоров'я батька

Політика7 год. тому01:01 хв.
external

Як металургійні заводи в Україні виживають під час війни?

Як металургійні заводи в Україні виживають під час війни?

Економіка11 год. тому06:22 хв.
Києво-Печерська лавра

Чи залишиться УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі

Чи залишиться УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі

Релігія12 год. тому
Танк Leopard 2A4 у музеї бронетехніки танкової бригади "Голосо" під Мадридом (фото з архіву)

"12 годин на добу". Як іспанці навчали танкістів з України

"12 годин на добу". Як іспанці навчали танкістів з України

Конфлікти15 год. тому
Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Дебати в Європарламенті: РФ діє у Молдові методами КДБ

Дебати в Європарламенті: РФ діє у Молдові методами КДБ

Політика16 год. тому
external

Експорт зерна: як фермери рятують бізнес під час війни

Експорт зерна: як фермери рятують бізнес під час війни

Економіка14 березня 2023 р.06:07 хв.
На головну сторінку