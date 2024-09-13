Масштаби контрнаступу РФ на Курщині "незначні" - Пентагон

Міністерство оборони США бачить, що російські підрозділи намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області, але поки ці дії є "незначними".

Міністерство оборони США назвало "незначними" масштаби контрнаступальних дій російської армії в Курській області. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє "Укрінформ" у п'ятницю, 13 вересня.

"Ми бачимо, що на нинішньому етапі російські підрозділи починають, намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області", - сказав він.

За словами Райдера, ці дії є "незначними", однак, він додав, що у Пентагоні стежать за розвитком подій.

ISW: Росіян очікують труднощі на Курщині

Російські війська 12 вересня продовжували контратаки уздовж всієї лінії українських сил в Курській області, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за четвер, 12 вересня.

Американські аналітики вважають, що в подальшому російських військових, імовірно, очікують більші труднощі при спробах вибити Збройні сили України (ЗСУ) з Курщини.

"Російські війська вже просунулися в районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролюювали або не намагалися контролювати. І російські війська, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальших контратаках в тих районах, які контролюють українські війська", - йдеться у звіті ISW.

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За даними Інституту вивчення війни, російські війська просунулися приблизно на 58 квадратних кілометрів у районах, де "ISW спостерігав або максималістські заяви, або візуальні докази дій українських військ з моменту початку контратак в ніч з 10 на 11 вересня".

Також аналітики зазначають, що українські військові не намагалися закріпитися повсюдно на своєму виступі в Курській області, тому цілком ймовірно, що вони мали менше консолідованих позицій у передових районах на краях виступу, куди нещодавно просунулися війська РФ. "Російські контратаки проти краще підготовлених і укріплених позицій на території, яку контролюють українські війська, ймовірно, будуть набагато менш успішними, ніж контратаки, які російські війська розпочали 10-11 вересня", - додають аналітики ISW.

Зеленський про контрнаступ росіян на Курщині: Це за нашим планом

Президент Володимир Зеленський 12 вересня визнав контрнаступ російської армії в Курській області РФ. При цьому він запевнив, що Україна передбачала такий сценарій та готова до нього.

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом", - сказав він на спільній з президентом Литви Гітанасом Науседою пресконференції.

Орієнтовно в цей же час інформацію про російський контрнаступ вперше підтвердила влада РФ. У міністерстві оборони Росії випустили заяву, у якій стверджується, що за дві доби війська РФ повернули контроль над 10 населеними пунктами Курщини.