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Сирський: РФ тиждень не просувається на Покровському напрямі

Валерій Сааков
5 вересня 2024 р.

Головком ЗСУ розповів CNN про 5 цілей наступу в Курській області РФ. Російські війська, за його словами, за останні шість днів не просунулись на Покровському напрямку ні на метр. "Наша стратегія діє", - запевнив він.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Головком ЗСУ Олександр СирськийФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNN, опублікованому в четвер, 5 вересня, про головні цілі наступу в Курській області РФ

За його словами, наступальна операція мала не дати Росії скористатися Курською областю як плацдармом для нового наступу, відтягти сили РФ з інших напрямків, створити зону безпеки та запобігти обстрілу цивільних об'єктів на українській території, поповнити обмінний фонд, а також підняти моральний дух українських військ і народу загалом.

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Сирський зокрема зазначив, що раніше Росія планувала відкрити новий фронт в українській Сумській області, атакувавши цей регіон із Курщини, однак наступ ЗСУ на випередження в Курській області РФ, завадив цьому. "Це зменшило загрозу наступу противника. Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб ворог відчув те, що відчуваємо ми щодня",- сказав він.

Також головком вказав на той факт, що операція ЗСУ змусила росіян перекинути на Курщину десятки тисяч своїх військових, зокрема, бійців найдобірніших у РФ підрозділів повітряно-десантних військ.

Головком ЗСУ: Вдалося зупинити просування росіян до Покровська

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Тобто наша стратегія діє", - заявив Сирський. 

Він зазначив, що своїми нещодавніми діями українські військові зуміли позбавити російських агресорів змоги маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків, і це ослаблення спроможностей РФ відчувається майже всюди, зокрема й у зниженні інтенсивності артилерійських обстрілів.

Сирський визнав, що Покровський напрямок залишається найпроблематичнішим, але запевнив, що військові роблять все, щоб не втратити Покровськ і посилюють оборону на цю напрямі.

Сирський: Перевага РФ у силах і засобах підштовхує до винахідливості

Головком також визнав, що не має жодних сумнівів у тому, що Україна поступається Росії щодо кількості озброєння та чисельності особового складу. "Ворог таки має перевагу в авіації, в ракетах, в артилерії, в кількості боєприпасів, які вони застосовують, звісно, в особовому складі, танках, бойових машинах піхоти", - сказав він.

Водночас така ситуація, за його словами, підштовхує українських оборонців до нестандартних дій і підходів, змушує ставити винахідливішими та ефективнішими. "Ми не можемо воювати так само як вони, тож ми маємо застосувати, перш за все, найефективніший підхід", - наголосив Сирський, вказавши на приклад ефективного застосування безпілотних і безекіпажних систем.

Як відбувається евакуація з Покровськ

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