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Зеленський про наступ на Курщині: Щоб буферна зона була там

Валерій Сааков | Віолетта Чайковська
5 вересня 2024 р.

"Ми зрозуміли, що нам потрібно провести операцію, щоб "буферну зону" робили не росіяни у нас, а ми", - сказав президент України Володимир Зеленський про наступ ЗСУ в Курській області РФ.

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua/en

Президент України Володимир Зеленський пояснив наступ на Курську область РФ бажанням створення так званої "буферної зони" на російській території, а не на українській, як того прагне Кремль.

В інтерв'ю американському телеканалу NBC News, оприлюдненому в четвер, 5 вересня, Зеленський зазначив, що президент Росії Володимир Путін і його оточення відкрито заявляли про намір зробити "буферну зону" на території України, а інформація розвідки підтверджувала реальність таких планів РФ.

"Ми зрозуміли, що вони не зупиняться. Вони зробили прорив на Харківщині… А після цього у нас були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі - Сумщина, Чернігівщина. І для нас це був би дуже серйозний виклик. Я знаю, що вони не відмовились від цих планів. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно провести операцію, щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми", - розповів Зеленський.

За його словами, було кілька варіантів превентивного удару в Курській області, але через успіх на початковому етапі застосували "план А".

Зеленський: Росія відтягнула на Курщину 60 тисяч військових

Зеленський також повідомив, що російське командування стягнуло в Курську область РФ 60 тисяч військових.

"Одна з цілей курської операції - це стягнення російських військ на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати: вони стягнули на сьогодні туди близько 60 тисяч. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожували складнощі", - сказав президент і додав, що після цього співвідношення артилерійських ударів на Сході України зменшилось з 1 українського на 12 російських до 1 до 3.

ЗСУ взяли на Курщині в полон 600 російських військових - Зеленський

Крім того, Зеленський розповів, що на Курщині в полон взяли вже понад 600 російських військових. 

"Їхніх цивільних ніхто не чіпав, бо ми не мародери і не вбивці, як росіяни, які приходили до нас і брали цивільних в полон, знущались, вбивали. Нам не потрібні цивільні. А військових ми взяли більше 600: офіцерів, чеченців, бойовиків Кадирова. Їх всіх ми будемо міняти на наших хлопців - це також одна з цілей цієї операції", - сказав він.

Президент нагадав, що давно готовий до "обміну всіх на всіх". "Ми беремо в полон військових РФ тільки для того, щоб обміняти на наших бійців. Нам військові РФ не потрібні. Як і російська земля", - заявив він.

Зеленський запевнив, що події на Курщині - не імпровізація, а чітко спланована операція. "Те, що ви бачили, це є частиною нашого плану. Про наступні кроки я сказати не можу", - зазначив він.

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