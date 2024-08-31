Столтенберг назвав законною операцію ЗСУ на Курщині

За словами генсека НАТО, право на самооборону України не обмежується кордоном, а російські солдати та військова техніка - легітимні цілі.

Україна мала повне право розпочати наступ на прикордонну Курську область Росії для самооборони, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, оприлюдненому в суботу, 31 серпня.

"Ось уже понад 900 днів Росія веде невиправдану, агресивну війну проти України і вже здійснила численні атаки на Україну через кордон з території Курської області. Згідно з міжнародним правом, російські солдати, танки і військові бази є законними цілями", - заявив Столтенберг.

Він додав, що право України на самооборону не вичерпується на кордоні та нагадав заяву президента України Володимира Зеленського, що операція під Курськом потрібна, щоб створити буферну зону і убезпечити себе від майбутніх транскордонних атак Росії.

При цьому, як вказав Столтенберг, наступ Збройних сил України (ЗСУ) під Курськом пов'язаний з ризиком, як і всі інші військові операції, проте лише сама Україна повинна "вирішувати, як захищати себе".

Він також заперечив твердження Кремля, що в НАТО знали про підготовку наступу України на території РФ. "Україна не обговорювала заздалегідь з НАТО свої плани щодо наступу в Курській області. З цього погляду НАТО не відігравала в ньому жодної ролі", - сказав генсек.

ЗСУ на території Росії

ЗСУ проводять масштабну наступальну операцію в Курській області РФ з 6 серпня. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, наразі під контролем України перебувають 1300 квадратних кілометрів території Росії.

Судячи з усього, під час наступу в Курській області була задіяна і західна зброя, пише Welt am Sonntag. Зокрема, йдеться про німецькі бойові машини піхоти Marder, британські танки Challenger і американські реактивні артилерійські системи HIMARS.