Столтенберг назвав законною операцію ЗСУ на Курщині

Столтенберг назвав законною операцію ЗСУ на Курщині31 серпня 2024 р.
Україна мала повне право розпочати наступ на прикордонну Курську область Росії для самооборони, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, оприлюдненому в суботу, 31 серпня.
"Ось уже понад 900 днів Росія веде невиправдану, агресивну війну проти України і вже здійснила численні атаки на Україну через кордон з території Курської області. Згідно з міжнародним правом, російські солдати, танки і військові бази є законними цілями", - заявив Столтенберг.
Він додав, що право України на самооборону не вичерпується на кордоні та нагадав заяву президента України Володимира Зеленського, що операція під Курськом потрібна, щоб створити буферну зону і убезпечити себе від майбутніх транскордонних атак Росії.
При цьому, як вказав Столтенберг, наступ Збройних сил України (ЗСУ) під Курськом пов'язаний з ризиком, як і всі інші військові операції, проте лише сама Україна повинна "вирішувати, як захищати себе".
Він також заперечив твердження Кремля, що в НАТО знали про підготовку наступу України на території РФ. "Україна не обговорювала заздалегідь з НАТО свої плани щодо наступу в Курській області. З цього погляду НАТО не відігравала в ньому жодної ролі", - сказав генсек.
ЗСУ на території Росії
ЗСУ проводять масштабну наступальну операцію в Курській області РФ з 6 серпня. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, наразі під контролем України перебувають 1300 квадратних кілометрів території Росії.
Судячи з усього, під час наступу в Курській області була задіяна і західна зброя, пише Welt am Sonntag. Зокрема, йдеться про німецькі бойові машини піхоти Marder, британські танки Challenger і американські реактивні артилерійські системи HIMARS.