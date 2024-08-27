Зеленський пояснив стратегічні цілі операції ЗСУ на Курщині

Війська РФ створювали загрозу наступ, що могло призвести до окупації низки українських прикордонних регіонів. Ці загрози, серед іншого, спонукали до початку наступу ЗСУ у Курській області РФ, пояснив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський пояснив деякі стратегічні цілі, які переслідувало й переслідує українське військово-політичне керівництво на тлі наступу ЗСУ в Курській області РФ. Відповідну заяву Зеленський зробив у вівторок, 27 серпня, під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Курська операція кілька речей принесла. Передовсім, окупація Харківщини зупинена - ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім - на півночі. Не мали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина - ось що може бути в планах (…) Курська операція вирішила питання неокупації Сумщини і неокупації Чернігівщини. Мало того, розбила велику кількість (російських. - Ред.) військ", - пояснив Зеленський.

На тлі цього глава держави згадав і відведення російських військ з деяких напрямків в Україні. "І сьогодні, пересування після Курської операції, до речі, з Харківщини і з Запорізького напрямку вже по факту відбулося. Чи буде далі - залежить від нас, від того, скільки ми будемо успішно продовжувати Курську операцію", - пояснив президент.

Донеччина й досі пріоритет для військ РФ

Водночас Зеленський наголосив, що Донеччина, де російські війська не припиняють наступ попри все, - стратегічна ціль РФ.

"Те, що вони поки що не забирають війська з Донеччини - зрозуміло: там найпідготовленіші їхні війська і це їхній стратегічний напрямок. Вони дуже хочуть окупувати нашу Донеччину, ця їхня ціль не змінилася з початку війни. Я б навіть сказав би, з початку 2014 року ці цілі вже були, - сказав він. - Їх цікавить повна окупація українського Донбасу. Не вийде, і ми над цим працюємо", - запевнив Зеленський.

Операція на Курщині - це складова великого плану

Крім того, український лідер вкотре наголосив, що операція на Курщині - це складова певного плану України з перемоги. "Один з напрямків, де частина вже зроблена - це Курщина. Другий напрямок - це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок - це потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок - економічний", - пояснив він.

Наводити деталі плану Зеленський відмовився, наголосивши, що спочатку він має його представити президенту США Джо Байдену, адже "від нього залежатиме успіх цього плану". Представлення цього плану президенту Байдену, за словами Зеленського, планується у вересні.

"Думаю, що буде правильно якимось чином передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше цього дня про проміжні результати наступу ЗСУ на Курщині розповів у головком ЗСУ Олександр Сирський, котрий так само взяв участь у заході.