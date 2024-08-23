Покровськ - найгарячіша точка. Чи зможуть ЗСУ її втримати

Незважаючи на операцію ЗСУ в Курській області на Донбасі російська армія наближається до Покровська, одного з центрів під контролем Києва. Ситуація близька до критичної, вважають оглядачі. Що далі?

Покровськ - не просто найгарячіша точка у війні Росії проти України. Понад третина всіх атак армії РФ цими днями відбуваються на цьому напрямку на Донбасі. У четвер, 22 серпня, таких атак було 53 зі 144, повідомив Генштаб Збройних сил України. За різними даними, армія РФ підійшла на відстань 10 кілометрів від міста. Україна ризикує втратити важливий вузол постачання свого угруповання. Військове керівництво завило про посилення оборони, мешканців Покровська та сусідніх міст - Мирнограда і Селидового - закликали евакуюватися. DW спробувала змалювати картину того, що відбувається.

Що зараз відбувається в Покровську

Олівер Керролл був у Покровську у вівторок, 20 серпня. "Очевидно, що місто вже в передкритичній фазі, - каже кореспондент британського журналу The Economist. - Це знайомий цикл. Російська артилерія починає бити по околицях, потім у хід ідуть керовані бомби, FPV-дрони, міста швидко перетворюються на привиди, люди тікають". За його словами, магазини і лікарні ще працюють, але загалом людей на вулицях мало. З 12 серпня в підконтрольній Києву частині Донбасу введено нові рамки комендантської години. У населених пунктах за 10 кілометрів від лінії фронту вона діє з 17:00 до 9:00.

Українська влада і волонтери проводить евакуацію з прифронтового Покровська Фото: Thomas Peter/REUTERS

Покровськ, колишній Красноармійськ, - районний центр на західній околиці Донецької області, населення якого до вторгнення Росії становило близько 60 тисяч. Зараз у місті можуть залишатися менше 40 тисяч. Керролл каже, що бачив евакуацію потягами. Донецька обласна військова адміністрація проводить евакуацію з Покровська до Рівненської області. На сайті - оголошення про один безкоштовний поїзд на вісім днів. Сергій Гармаш, головний редактор видання "Остров" і колишній представник України в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, каже, що цього недостатньо: "Люди будуть виїжджати неорганізовано".

"Це дуже сумна, але, на жаль, дуже знайома картина для Донбасу, коли люди тікають, зібравши свої цінні речі в кілька мішків. Це машини з меблями на дахах, стільцями, - розповідає Олівер Керролл. - Я говорив із 84-річною жінкою, для якої це друга евакуація в її житті. Вона пам'ятає першу евакуацію маленькою дівчинкою на початку 1940-х. Тепер вона тікає від армії Володимира Путіна. Жінка була так розлючена, що не могла навіть вимовити його імені".

Один поїзд на вісім днів: жителі Покровська евакуюються Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Чому Покровськ важливий для ЗСУ та армії РФ

Значення Покровська важко переоцінити. Місто розташоване на перехресті важливих залізничних і автомобільних доріг, зокрема траси Е-50, яка на заході веде на Павлоград у сусідній Дніпропетровській області. До адміністративного кордону - близько 20 кілометрів. Вийти на цей кордон Донецької області, частину якої Росія окупувала, - одна з проголошених цілей Кремля.

За офіційними оцінками, восени 2023 року Україна контролювала близько 45 відсотків Донецької області з населенням близько 480 тисяч. Очевидно, що відтоді цифри скоротилися, точних даних нема. У ЗСУ є "два ключові логістичні комунікаційні вузли, які дають змогу контролювати українську частину Донбасу, - каже Юрій Бутусов, один із найвідоміших українських воєнкорів, головред видання “Цензор.нет”. - Це покровсько-мирноградська агломерація і слов'янсько-краматорська агломерація. Вони мають стратегічне значення". Бутусов вважає, що "ситуація для всієї покровсько-мирноградської агломерації критична".

Покровськ і раніше нерідко ставав мішенню російських ударів. Березень 2024 Фото: National Police/Handout via REUTERS

Стурбованість поділяє і австрійський військовий історик Маркус Райснер (Markus Reisner). "Покровськ - важлива логістична база України. Якщо її не стане, це призведе до затримок постачання в інших районах. Але це і фактично центр на третій лінії оборони, за якою - відкритий простір, - каже підполковник військової академії у Відні. - Тому ситуація небезпечна". На захід від Покровська на Донеччині немає великих міст, а вони мають важливе значення для оборони. Чи встигне Україна вибудувати потужні лінії оборони - питання відкрите. На це зазвичай потрібні місяці, каже Райснер. На його думку, у найгіршому випадку, якщо виникнуть проблеми із західною допомогою, то "ініціатива на Донбасі може остаточно перейти до російської сторони і статися прорив, зупинити який можна буде, можливо, вже біля Дніпра".

Як армія РФ змогла підійти до Покровська

Нинішня ситуація в районі Покровська - наслідок двох подій, впевнені оглядачі та експерти. Перша - 17 лютого 2024 року Росія захопила Авдіївку, добре укріплене передмістя Донецька, яке було на лінії фронту з 2014 року. Від Авдіївки до Покровська близько 60 кілометрів. Армія РФ пройшла більшу частину шляху за півроку, просуваючись у середньому менше ніж кілометр на день. Друга важлива дата - травень 2024 року, коли в районі селища Очеретине армія РФ змогла скористатися ротацією українських з'єднань і "продавити" фронт, як описує ті події Юрій Бутусов. За його словами, російські військові просуваються малими групами. Схожа інформація й у Олівера Керролла: "В Авдіївці піхоту підтримували механізовані з'єднання, зараз у Росії бронетехніки менше, основний наступ веде піхота на мотоциклах і скутерах, це основна тактика".

Українським військовим надалі бракує артилерійських снарядів під Покровськом Фото: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/picture alliance

Маркус Райснер вважає, що Покровськ випадково став найгарячішою точкою війни на Донбасі: "Там Росії вдалося прорвати другу лінію оборони ЗСУ, це могло статися і в іншому місці, наприклад у Сіверську". Росія атакує в кількох місцях на Донбасі, бої йдуть на околицях Часового Яру і Торецька, але там ситуація виглядає стабільнішою.

У чому причина виходу армії РФ у район Покровська? Оглядачі називають кілька чинників, серед яких і наслідки нестачі снарядів взимку, коли поставки зі США припинилися. Зараз ситуація краща, але, як повідомив днями головком ЗСУ Олександр Сирський, у Росії, як і раніше, перевага, співвідношення в артилерійських снарядах один до трьох.

Озброєння - не головна проблема, вважають опитані DW оглядачі. "Є проблема в організації управління та планування бойових дій", - зазначає Юрій Бутусов. Про цей аспект каже і Олівер Керролл, але для нього основна причина ситуації на покровському напрямку в іншому - "кадри і накопичена втома" ЗСУ. "Українські сили на межі, вони сильно виснажені, деякі бійці залишаються на позиціях по 30-40 днів, в окремих випадках до 70 днів", - каже кореспондент The Economist.

Чи допоможе курська операція ЗСУ утримати Покровськ?

На цьому тлі багато експертів припускають, що мета розпочатої 6 серпня наступальної операції ЗСУ в Курській області - змусити Росію знизити тиск на Донбасі. Поки що цього не сталося тією мірою, як на це, можливо, розраховує Київ. Оглядачі не вірять у те, що Курськ змінить ситуацію на Донбасі. "Очевидно, що 20 Судж не дорівнюють Покровську, Мирнограду і Селидовому", - вважає Юрій Бутусов.

Олівер Керролл зазначає, що Росія навпаки - подвоює зусилля. Один з українських артилеристів розповів йому, що проблема не лише в нестачі снарядів, а й у тому, що від початку року Росія відчутно "покращила систему виявлення і знищення артилерії" - те, що мовою військових називається контрбатарейною боротьбою.

Чого чекати на покровському напрямку?

Останніми днями просування російських військових біля Покровська сповільнилося, зазначають оглядачі, але прогноз негативний. "Зараз реальна загроза, що Покровськ, Мирноград і Селидове ворог може захопити до кінця року", - каже Юрій Бутусов. Схоже оцінює найближчі перспективи й Олівер Керролл: "Питання - що потім, якою ціною для РФ і чи зможе Україна сповільнити просування?" Покровськ може відкрити Росії можливість рухатися як на захід і південь у напрямку Дніпра і Запоріжжя, так і на північ, у бік підконтрольного Україні Краматорська.

У боях під Покровськом ЗСУ постійно втрачають бійців - вбитими чи пораненими Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/picture alliance

Юрій Бутусов вважає, що в Покровську ЗСУ перебувають у складніших геологічних умовах, ніж у Бахмуті з його висотами і забудовою, де оборона у 2022 і 2023 роках тривала багато місяців. За його словами, зараз "ключовий об'єкт атаки - терикон, що панує над східною околицею Покровська". У разі, якщо військовим РФ вдасться його захопити і встановити там антени для дронів, це дасть можливість "контролювати всю логістику на Покровськ і Селидове", після чого міські бої - "питання часу", вважає Бутусов. Поки ж на шляху армії РФ не тільки терикон, а й інші міста, насамперед - Мирноград, де ситуація дедалі важча. "Мер Мирнограда закликав усіх виїхати і сказав, що краще не буде, - зазначає Сергій Гармаш. - Це виглядає як вирок місту".

Один сценарій, якого давно побоюються, на думку експертів, поки що не проглядається - оточення українського угруповання на Донбасі. Юрій Бутусов вважає, що для Росії "важливо повільне просування, а не виграш однієї битви одним ударом". Американський інститут вивчення війни ISW у звіті за 22 серпня написав, що українські сили відійшли з позицій на південний схід від Покровська, щоб уникнути тактичного оточення.

Експерти, такі як Маркус Райснер, сподіваються, що на Заході розуміють небезпеку ситуації довкола Покровська і посилять підтримку. Юрій Бутусов вважає, що швидко змінити ситуацію можуть тільки дрони, за якими в України є "деяка перевага над росіянами, яку вона може швидко розширити". Для цього, каже він, західні партнери Києва могли б безпосередньо профінансувати вже наявні заводи з виробництва дронів в Україні. Він вважає, що за допомогою дронів в України є шанс зупинити російський наступ.