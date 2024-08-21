Зеленський про Донеччину: Розуміємо кроки РФ і посилюємось

Україна готується до подальших кроків Росії на Покровському напрямку та "посилюється", заявив Володимир Зеленський. Він наголосив, що для забезпечення ЗСУ "важливо, щоб партнери реально виконували зобов'язання".

Протягом середи, 21 серпня, президент Володимир Зеленський заслухав декілька доповідей головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

"Передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами", - сказав Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

Коментуючи операцію ЗСУ в Курській області Росії, він зауважив, що "триває наша бойова робота, робляться кроки". "Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду", - зазначив президент.

Зеленський: Важливо, щоб партнери виконували зобов'язання

У контексті забезпечення ЗСУ він також зауважив, що "дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов'язання". "Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони", - зауважив Зеленський.

Президент додав, що у середу з представниками інших гілок влади розглядалась подальша робота з партнерами "щодо наближення реальних рішень про обіцяні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів". "Багато було вже політичних заяв від партнерів. Багато й зараз звучить щодо цього. Але нам потрібен реальний механізм", - наголосив він.

Готуються рішення для підтримки Сил оборони і економіки

Зеленський додав, що під час "тривалої і дуже детальної" наради з урядовцями та представниками Верховної Ради йшлося і про ухвалення Україною рішень для підтримки Сил оборони і економічної активності країни.

"Вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на "білий" бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації", - розповів він.