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РФ заявила про захоплення Свиридонівки біля Покровська

Дмитро Шварц
18 серпня 2024 р.

Міністерство оборони РФ заявило про взяття під контроль Свиридонівки в Донецькій області, що біля Покровська.

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Покровськ у березні 2024 року
Армія РФ продовжує наближатися до ПокровськаФото: National Police/Handout via REUTERS

Міністерство оборони РФ у неділю, 18 серпня, заявило про взяття під контроль села Свиридонівка в Донецькій області під Покровськом.

У Генштабі ЗСУ не коментували повідомлення про захоплення цього населеного пункту, але заявили в суботу, що зранку російська армія здійснила масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області, що за 50 кілометрів від Свиридонівки.

"Російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька", - йдеться у повідомленні. Українська сторона запевняє, що "атака відбита і втрат позицій не допущено".

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На Торецькому напрямку росіяни за підтримки авіації здійснили 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного, додали в Генштабі ЗСУ.

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Нагадаємо, що 16 серпня адміністрація міста Покровськ Донецької області на тлі наступу російської армії вкотре закликала мешканців міста евакуюватися.

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк також закликав містян не зволікати та виїжджати з міста, оскільки війська РФ підійшли дуже близько до нього. "Ми бачимо, що сьогодні ворог підійшов майже впритул до нашої громади - трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ", - заявив він.

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